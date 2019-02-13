13.02.2019, 12:38

Нападение на Штромке было выдумано женой Ээрика-Нийлеса Кросса?

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Мэри Джордан: на меня на самом деле напали; следствие продолжается
rus.delfi.ee
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Нападение на Штромке было выдумано женой Ээрика-Нийлеса Кросса?
Tiit Blaat

28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило, сообщила вчера полиция.

Случай был описан в Facebook 27 ноября предпринимателем Кароли Хиндрикс, которая сообщила, что ее американскую подругу и ее собаку закидали камнями на пляже Штрооми. Сообщалось, что на одежде нападавших имелся логотип EKRE.

По данным издания Eesti Ekspress, речь идет о предпринимателе и владелице мызы Кыуэ Мэри Джордан (49), которая по совместительству является женой политика (Партия реформ) и депутата Ээрика-Нийлеса Кросса.

Сама Джордан говорит, что нападение на нее действительно произошло, хотя полиция и не смогла найти следы на камерах наблюдения.

Она отметила, что это был неприятный для ее семьи случай и что она надеется на быстрое решение проблемы. Также она сообщила, что сейчас ее адвокат занимается установлением причин прекращения уголовного дела и прозвучавшими в прессе угрозами о возбуждении уголовного дела против нее.

”Жаль, что все это происходит во время избирательной кампании, хотя следующие процессуальные действия запланированы на 5 марта”, — отметила Джордан.

”Это ставит нас в положение, когда детально комментировать ситуацию до этого времени мы не можем. Пока продолжается следствие, по этим вопросам со СМИ будет общаться мой адвокат”.

”Не надо представлять это как политические дрязги. Речь идет о нападении на меня, которое никак не связано ни с моим мужем, ни с другими деятелями политического ландшафта Эстонии”, — заверила она.

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