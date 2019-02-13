Нападение на Штромке было выдумано женой Ээрика-Нийлеса Кросса?

Случай был описан в Facebook 27 ноября предпринимателем Кароли Хиндрикс, которая сообщила, что ее американскую подругу и ее собаку закидали камнями на пляже Штрооми. Сообщалось, что на одежде нападавших имелся логотип EKRE.

По данным издания Eesti Ekspress, речь идет о предпринимателе и владелице мызы Кыуэ Мэри Джордан (49), которая по совместительству является женой политика (Партия реформ) и депутата Ээрика-Нийлеса Кросса.

Сама Джордан говорит, что нападение на нее действительно произошло, хотя полиция и не смогла найти следы на камерах наблюдения.

Она отметила, что это был неприятный для ее семьи случай и что она надеется на быстрое решение проблемы. Также она сообщила, что сейчас ее адвокат занимается установлением причин прекращения уголовного дела и прозвучавшими в прессе угрозами о возбуждении уголовного дела против нее.

”Жаль, что все это происходит во время избирательной кампании, хотя следующие процессуальные действия запланированы на 5 марта”, — отметила Джордан.

”Это ставит нас в положение, когда детально комментировать ситуацию до этого времени мы не можем. Пока продолжается следствие, по этим вопросам со СМИ будет общаться мой адвокат”.