Намного меньше врачей стало уезжать из Эстонии заграницу

В Союзе врачей Эстонии отмечают, что за последние несколько лет отток медиков за рубеж сократился — об этом говорит в том числе и уменьшение числа специальных справок, которые выдает Департамент здоровья, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Не секрет, что за последние пятнадцать лет немало врачей уехало работать за границу, но за последние два года положение намного улучшилось. Так, по сравнению с 2015 годом, в прошедшем году справок было запрошено почти в два раза меньше.

"Мы сами надеемся, что главной причиной стало то, что в Эстонии постепенно улучшаются условия работы и заработная плата. Мы несколько лет подряд смогли заключать коллективный договор, ставка заработной платы повысилась и даже смогли предложить вознаграждение, например, в виде дополнительного отпуска для всех медработников", — рассказала руководитель Союза врачей Эстонии Катрин Рехемаа.

Между тем, заметного возвращения медиков из заграницы не наблюдается.