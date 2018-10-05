05.10.2018, 08:45

”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ

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ФОТО и ВИДЕО
Эрика Каяк
Эрика Каяк
 
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Pae turg
Pae turgFoto: Ilmar Saabas

Вечером в пятницу, 14 сентября, на ласнамяэском рынке Паэ мужчина средних лет в ходе ссоры выхватил нож и порезал троих своих собутыльников. По мнению местных жителей, это предсказуемая кульминация беспредела, который уже много лет творится на рынке и в его окрестностях.

”Все дни и ночи напролет пьют, дерутся, орут. И никому до этого нет дела! Живем рядом с рынком, ждем когда по закону можно закрыть рты этим алкашам. Постоянно вызываем полицию. А полиция, конечно, могла бы хотя бы один раз в час проезжать мимо этого беспредела. Просто страшно! Устали! Вот сейчас полиция уехала, а они все в кучу пришли и опять выясняют отношения”, — написал читатель Delfi под статьей о поножовщине. И это лишь один из примеров. Говоря о проблеме в комментариях к материалам в прессе, соцсетях и личных беседах, люди не в силах сдерживать эмоции.

”Клоака. Алкогольные магазины и ломбарды. Грязное место, на каждом шагу валяется тара и прочий мусор”, — сказал фотограф Delfi после посещения рынка.

Ответственными за сложившуюся ситуацию народ ожидаемо считает полицию, районную управу и МуПо.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, комментируя проблему, заметила, что вопрос обеспечения безопасности рядовых граждан находится в компетенции, прежде всего, полиции и Таллиннского департамента муниципальной полиции, хотя управа, конечно же, в стороне не остается: ”По вопросам обеспечения безопасности различных микрорайонов управа Ласнамяэ сотрудничает с силовыми структурами в рамках своих возможностей и компетенции”.

Звоните 112, 144 10 и участковому

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен сообщил, что рынок Паэ находится в числе объектов, проверяемых полицией в ходе патрулирования. Евонен напомнил, что употребление алкогольных напитков в общественных местах — парках, остановках общественного транспорта, в общественном транспорте, на улице — запрещено. При этом, если речь идет о несовершеннолетних в возрасте младше 18 лет, то им запрещается иметь при себе алкоголь и табачные изделия даже в закрытой упаковке.

”Если кто-то нарушает ночной покой и общественный порядок, распивает алкогольные напитки на улице, чем беспокоит окружающих, то об этом надо сообщить по номеру 112, — продолжил страж правопорядка. — Этим вы, возможно, предупредите более серьезное правонарушение. Полицейские вмешиваются в ситуацию, а также могут при необходимости направить лиц на вытрезвление, если в этом есть необходимость, либо задержать их для выяснения обстоятельств”. Также он отметил, что право вмешаться и начать производство по статье о нарушении общественного порядка, если имеет место распитие алкогольных напитков на улице, есть и у муниципальной полиции, которая принимает сообщения о таких нарушениях по номеру 144 10. ”Если же в каких-то местах проблема шумных компаний, распития алкоголя имеет постоянный характер, то об этом следует сообщить своему участковому полицейскому”, — добавил Евонен.

”Любителями спиртного и асоциалами занимаются все наши региональные инспекторы. Не являются исключением и трое чиновников муниципальной полиции, работающих в Ласнамяэ”, — ответила на запрос Delfi пресс-секретарь ведомства Меэли Хунт и добавила, что ни в одном другом районе нет столько инспекторов, сколько в Ласнамяэ. Также, поскольку здесь больше всего проблем, вызовов и жалоб, патруль МуПо патрулирует его чаще других.

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Хунт отметила, что криминогенными личностями и проблемами занимается, прежде всего, полиция, наделенная соответствующими полномочиями. ”Муниципальная полиция может оказывать полиции помощь и проводить в целях безопасности мониторинг, призывать людей к порядку, запрещать потребление алкоголя, проводить с асоциальными личностями беседы и предлагать обратиться за помощью в социальный отдел районной управы”, — пояснила она и подчеркнула, что еще ведомство активно занимается проверкой разрешений на торговлю у самопровозглашенных продавцов возле местных рынков и магазинов.

”К сожалению, у нас нет прав и соответствующей подготовки заниматься описанными вами ситуациями. Лучшее, что мы можем сделать в таких случаях, — вызвать полицию и до ее прибытия наблюдать за нарушителем порядка”, — подытожила представитель МуПо.

Рассуждая о возможных путях решения проблемы, как управа, так и полиция сходятся во мнении: огромное значение наряду с контролем со стороны соответствующих органов имеет благоустроенность территории. Наиболее яркие примеры — окрестности бывшего рынка Прийсле и полностью обновленный Балтийский вокзал.

”Сделать какое-то место более безопасным и менее привлекательным для любителей выпить можно и при помощи благоустройства. Если территория хорошо освещена, там нет скамеек, которые привлекают любителей алкоголя, если установлены камеры видеонаблюдения, то вероятность, что в таком месте будут собираться сомнительные компании, гораздо меньше. Жители должны также быть заинтересованы в том, чтобы сделать свой район безопаснее и спокойнее”, — сказал Евонен и добавил, что с предложениями относительно дальнейших шагов жители могут обратиться в местное самоуправление.

Местное же самоуправление в лице районной управы и Марии Юферевой отметило, что определенные вещи делаются уже сейчас и что после возведения ряда объектов данная зона определенно станет более безопасной и сможет составить конкуренцию другим благоустроенным территориям, где законопослушные граждане и дети чувствуют себя защищено.

Что за объекты спасут рынок Паэ?

Первое — ремонт здания Паэ, 76. Как видно на фотографиях и как подтвердила старейшина, в настоящее время проходят работы по реконструкции Ласнамяэского торгового центра по адресу Паэ, 76. ”Здание будет модернизировано, построена отвечающая требованиям вентиляция, скорректирована внешняя отделка и внесены изменения во внутреннее пространство. Площадь здания в целом увеличена не будет”, — рассказала Юферева.

Второе — променад Паэ. О строительстве променада говорится уже очень давно. По инициативе районной управы был составлен проект по реконструкции, которая, согласно последним планам, была намечена на 2018 год, однако сроки снова сдвинулись. ”В этом году реконструкция променада Паэ не состоялась, поскольку выданное на строительство разрешение было оспорено в суде. На данный момент по вопросу удалось достичь компромисса. Теперь время проведения работ зависит от денежных средств, выделяемых Таллиннским городским собранием в качестве инвестиций, и приоритетов города”, — пояснила старейшина и добавила, что стоимость реконструкции станет известна после проведения тендера Таллиннским коммунальным департаментом. ”Установленное вдоль променада освещение окажет непосредственное влияние на повышение безопасности данной зоны, сам современный и благоустроенный променад будет притягивать людей и побуждать их наслаждаться городской средой и проводить здесь время, в связи с чем возможностей и места для совершения уголовных деяний и сбора асоциальных элементов станет меньше”, — заверила Юферева.

Как, согласно плану, будет выглядеть променад:

Третье — снос старых строений по адресу Паэ 70/72/74 и строительство нового комплекса. По словам Юферевой, владелец находящейся по другую сторону от променада недвижимости считает, что старые помещения не подходят для организации торговой деятельности: ”Он планирует их снести и построить новое здание. Владелец ходатайствовал у Таллиннского департамента городского планирования об условиях планировки для возведения нового коммерческого здания”.

”У жителей Ласнамяэ, несомненно, есть надежда на безопасное и современное городское пространство”, — резюмирована старейшина.

Что касается самого ”виновника торжества”, из-за которого рынок Паэ вновь оказался в орбите внимания общественности, то, как сообщила Delfi пресс-секретарь прокуратуры Кристина Костина, ему предъявлено подозрение в причинении тяжкого вреда здоровью.

”Мужчина допрошен в качестве подозреваемого. По данному уголовному делу продолжается сбор улик”, — сказала она. В случае обвинительного приговора ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до 12 лет.

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