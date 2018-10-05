”Нам страшно, мы устали!” Есть ли у жителей Ласнамяэ надежда на безопасное пространство, или План по спасению рынка Паэ

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева, комментируя проблему, заметила, что вопрос обеспечения безопасности рядовых граждан находится в компетенции, прежде всего, полиции и Таллиннского департамента муниципальной полиции, хотя управа, конечно же, в стороне не остается: ”По вопросам обеспечения безопасности различных микрорайонов управа Ласнамяэ сотрудничает с силовыми структурами в рамках своих возможностей и компетенции”.

Звоните 112, 144 10 и участковому

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен сообщил, что рынок Паэ находится в числе объектов, проверяемых полицией в ходе патрулирования. Евонен напомнил, что употребление алкогольных напитков в общественных местах — парках, остановках общественного транспорта, в общественном транспорте, на улице — запрещено. При этом, если речь идет о несовершеннолетних в возрасте младше 18 лет, то им запрещается иметь при себе алкоголь и табачные изделия даже в закрытой упаковке.

”Если кто-то нарушает ночной покой и общественный порядок, распивает алкогольные напитки на улице, чем беспокоит окружающих, то об этом надо сообщить по номеру 112, — продолжил страж правопорядка. — Этим вы, возможно, предупредите более серьезное правонарушение. Полицейские вмешиваются в ситуацию, а также могут при необходимости направить лиц на вытрезвление, если в этом есть необходимость, либо задержать их для выяснения обстоятельств”. Также он отметил, что право вмешаться и начать производство по статье о нарушении общественного порядка, если имеет место распитие алкогольных напитков на улице, есть и у муниципальной полиции, которая принимает сообщения о таких нарушениях по номеру 144 10. ”Если же в каких-то местах проблема шумных компаний, распития алкоголя имеет постоянный характер, то об этом следует сообщить своему участковому полицейскому”, — добавил Евонен.

”Любителями спиртного и асоциалами занимаются все наши региональные инспекторы. Не являются исключением и трое чиновников муниципальной полиции, работающих в Ласнамяэ”, — ответила на запрос Delfi пресс-секретарь ведомства Меэли Хунт и добавила, что ни в одном другом районе нет столько инспекторов, сколько в Ласнамяэ. Также, поскольку здесь больше всего проблем, вызовов и жалоб, патруль МуПо патрулирует его чаще других.

Хунт отметила, что криминогенными личностями и проблемами занимается, прежде всего, полиция, наделенная соответствующими полномочиями. ”Муниципальная полиция может оказывать полиции помощь и проводить в целях безопасности мониторинг, призывать людей к порядку, запрещать потребление алкоголя, проводить с асоциальными личностями беседы и предлагать обратиться за помощью в социальный отдел районной управы”, — пояснила она и подчеркнула, что еще ведомство активно занимается проверкой разрешений на торговлю у самопровозглашенных продавцов возле местных рынков и магазинов.

”К сожалению, у нас нет прав и соответствующей подготовки заниматься описанными вами ситуациями. Лучшее, что мы можем сделать в таких случаях, — вызвать полицию и до ее прибытия наблюдать за нарушителем порядка”, — подытожила представитель МуПо.

Рассуждая о возможных путях решения проблемы, как управа, так и полиция сходятся во мнении: огромное значение наряду с контролем со стороны соответствующих органов имеет благоустроенность территории. Наиболее яркие примеры — окрестности бывшего рынка Прийсле и полностью обновленный Балтийский вокзал.

”Сделать какое-то место более безопасным и менее привлекательным для любителей выпить можно и при помощи благоустройства. Если территория хорошо освещена, там нет скамеек, которые привлекают любителей алкоголя, если установлены камеры видеонаблюдения, то вероятность, что в таком месте будут собираться сомнительные компании, гораздо меньше. Жители должны также быть заинтересованы в том, чтобы сделать свой район безопаснее и спокойнее”, — сказал Евонен и добавил, что с предложениями относительно дальнейших шагов жители могут обратиться в местное самоуправление.

Местное же самоуправление в лице районной управы и Марии Юферевой отметило, что определенные вещи делаются уже сейчас и что после возведения ряда объектов данная зона определенно станет более безопасной и сможет составить конкуренцию другим благоустроенным территориям, где законопослушные граждане и дети чувствуют себя защищено.

Что за объекты спасут рынок Паэ?

Первое — ремонт здания Паэ, 76. Как видно на фотографиях и как подтвердила старейшина, в настоящее время проходят работы по реконструкции Ласнамяэского торгового центра по адресу Паэ, 76. ”Здание будет модернизировано, построена отвечающая требованиям вентиляция, скорректирована внешняя отделка и внесены изменения во внутреннее пространство. Площадь здания в целом увеличена не будет”, — рассказала Юферева.