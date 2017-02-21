”Нам навязали первый номер”. Ольга Иванова критикует решение Ратаса о выдвижении Кылварта

В понедельник на заседании Таллиннского совета Центристской партии было принято решение, что избирательные списки на местных выборах в Ласнамяэ возглавит Михаил Кылварт. Депутат Рийгикогу центрист Ольга Иванова относится к такому решению критически и считает этот ход нелогичным и неправильным.

”Когда Юри Ратас и его команда пришли к власти в партии, основной претензией или критикой к прошлому руководству было то, что к мнению окружных организаций, например, к округу Ласнамяэ, мало прислушивались, с ними особо не считаются. Людей переставляли из округов, когда-то такое было и с самим Ратасом”, — поведала политик.

По ее словам, с окружной организацией выдвижение кандидатуры Кылварта никто не обсуждал, а в беседе с ней Юри Ратас один раз упомянул, что такая идея есть. ”Я ответила, что я знаю, что Яна Тоом также готова выдвинуть свою кандидатуру на первый номер в Ласнамяэ. И это было бы гораздо логичнее, нежели дергать Кылварта, который уже много лет в Пыхья-Таллинне”, — считает Ольга Иванова, объясняя свою позицию тем, что Михаил Кылварт всегда шел там первым номером, и его потенциал в этом районе очень большой. С ее мнением и с мнением Ласнамяэ, как утверждает депутат, никто не посчитался.

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Избавиться от Сависаара

По мнению Ольги Ивановой, несмотря на то, что Эдгар Сависаар в последнее время активно занимается вопросами своего здоровья, он вполне мог бы ”идти первым номером”. Однако, видимо, премьер-министр так не считает.

”Вчера на совете я передала просьбу Эдгара Сависаара и выдвинула его кандидатуру на первый номер в Ласнамяэ”, — рассказала Иванова подробности вчерашнего голосования.

По ее словам, Эдгар Сависаар был готов баллотироваться по спискам Центристской партии, на что Юри Ратас сказал: ”Да? Странно! А я думал, что он болен”. ”Я утрирую, конечно, но аргумент Ратаса был таков, что Сависаар в последнее время в интервью говорил, что он занимается здоровьем, но это, в принципе, не мешает ему выдвинуть свою кандидатуру и идти первым номером. — уверена Ольга Иванова. — Ведь, несмотря на состояние здоровья, Эдгар Сависаар имеет очень большую поддержку среди избирателей. И, таким образом, партия только выиграла бы”.

Также депутат рассказала, что она предложила выдвинуть на голосование кандидатуру Яны Тоом. По итогам голосования Эдгар Сависаар получил один голос — Ольги Ивановой. За Яну Тоом не проголосовал никто. Михаил Кылварт набрал десять голосов.

”На мой взгляд, для партии это — нелогичный и неправильный ход. С Ласнамяэ это никто не согласовывал! Нам, в принципе, просто навязали первый номер”, — подчеркнула депутат и добавила, что для избирателя все это — четкий сигнал, что новое руководство партии однозначно избавляется от Сависаара во всех его проявлениях.

Вопрос о том, кто еще пойдет по избирательным спискам в Ласнамяэ, будет решать непосредственно окружная организация. Хотя Иванова не исключает, что в последний момент в их списках появятся совершенно новые люди.

”Еще раз отмечу: Юри Ратас во всей своей кампании против Эдгара Сависаара всегда подчеркивал, что он не станет таким председателем, который будет переставлять людей из округов, тасовать избирательные списки, дабы люди чувствовали себя уверенно. ”Где хочешь, там и баллотируйся” — всегда был такой ответ. Но, как мы видим, не особо-то с мнением окружных организаций готовы считаться. И оно, в принципе, никому не интересно”, — добавила центрист.

Очень хочет в мэры

В понедельник Ратас сказал, что принятое решение — лишь первый шаг на пути к главной цели — утверждению кандидатуры мэра Таллинна. ”Наша цель — победить на выборах в Таллинне!” — заявил Кылварт. То есть, он — Кылварт — собирается стать столичным мэром?

”По крайней мере, он очень хочет. Я знаю, что очень хочет и Таави Аас. Я не знаю, как Юри урегулирует это. Может, это и было разменной монетой: Кылварту пошли навстречу и дали первый номер в Ласнамяэ, а Таави Аасу достанется титул кандидата в мэры. Я предполагаю. Все увидим в ближайшем будущем”, — резюмировала политик.

Напомним, как развивались события. Вчера председатель Центристской партии Юри Ратас предложил возглавить избирательные списки на предстоящих муниципальных выборах двум членам партии: в округе Мустамяэ — исполняющему обязанности мэра Таллинна Таави Аасу и в округе Ласнамяэ — действующему вице-мэру Михаилу Кылварту. Члены Таллиннского совета предложение главы партии поддержали.

”Таави Аас и Михаил Кылварт — опытные политики, у которых за спиной большой стаж работы в городе. Они приложили немало усилий для того, чтобы Таллинн развивался. В их лице мы имеем дело с сильными руководителями и, что немаловажно, командными игроками, на поддержку которых можно рассчитывать в самые сложные времена. Таави Аас и Михаил Кылварт, будучи вице-мэрами, годами стояли за то, чтобы горожанам жилось хорошо, и именно поэтому они заслужили такое высокое доверие со стороны избирателей”, — отметил Юри Ратас.