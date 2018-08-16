16.08.2018, 12:18

"Налоговый терминатор" is back! На счетах крупнейших эстонских больниц простаивает 101 млн евро

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Грете Пальмисте
 
Каарел Лотт
 
Анна Теэле Орав
 
EST 41
"Налоговый терминатор" <em>is back</em>! На счетах крупнейших эстонских больниц простаивает 101 млн евро
Foto: Andres Putting

Финансовый аналитик Ардо Оясалу, прозванный «налоговым терминатором», проанализировал бухгалтерию крупнейших эстонских больниц и с удивлением обнаружил, что учреждения копят на своих счетах миллиона евро, вместо того, чтобы больше лечить, пишет Eesti Ekspress.

Однажды Оясалу обсуждал с тогда еще министром здравоохранения Евгением Осиновским проблему длинных очередей. Осиновский был уверен, что для ее разрешения больницам нужны дополнительные средства. Это и сподвигло эксперта на проведение расследования.

Выяснилось, что ”денег у больниц столько, что они не знают, что с ними делать!”. Так, в 2017 году на счетах шести больниц ”прохлаждался” в общей сложности 101 млн евро. Этого хватило бы, чтобы наложить гипс на обе ноги каждого жителя Эстонии, еще и осталось бы.

Оясалу заметил, что количество простаивающих средств с годами лишь растет и по сравнению с 2015 годом утроилось. Примечательно, что Больничная касса закончила 2015 год с минусом в 18,5 млн евро, а на счета данных шести больниц поступило более 20 млн евро.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH): за пять лет количество средств увеличилось в восемь раз с 5 млн до 43 млн.
SA Tartu Ülikooli Kliinikum (TÜK): с 16,5 млн до 44,5 млн.
SA Pärnu Haigla: с 1,4 млн до 6,6 млн.
SA Ida-Viru Keskhaigla: с 0,6 млн до 5,5 млн.
AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH): с 0,5 до 2,3 млн.
AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK): уменьшилось с 420 000 до 64 000.

В 2016 году копилки больниц пополнились на 30 млн евро. Дефицит бюджета Больничной кассы составил 30 млн евро.

2017 год касса закончила дырой в почти 2 млн евро, а на счета больниц поступило более 15 млн евро.

Накануне прошлого Рождества Больничная касса сообщила радостную новость: на 2018 год больницы получат дополнительно 34 млн евро. Осиновский обещал, что за эти деньги тысячи людей быстрее попадут к врачу, увеличится количество операций, компенсация за лечение зубов, будет введена дополнительная компенсация на лекарства и прочее.
Эксперт чешет в затылке: если больницы все процветают, то почему государство увеличивает их финансирование?

Стоит отметить, что сам Оясалу 17 лет состоял в Социал-демократической партии, но 11 месяцев назад вышел и теперь беспартийный. Экономические результаты больниц он обозревал в качестве члена правления MTÜ Korruptsiooniradar.

Больничная касса объясняет свои большие минусы просчетами в планировании.

”Деньги никогда не бывают лишними”, — говорит глава TÜK Урмас Сийгур и рассказывает, что у клиники запланированы большие инвестиции на общую сумму в более чем 100 млн евро. На вопрос о том, как вообще удалось накопить такие средства, Сийгур сказал, что новые здания клиники не нуждаются в каких-либо специальных расходах на обслуживание и излишки расходов на амортизацию перечисляются на счет больницы.

Почему бы не направить оставшиеся деньги напрямую на нужды пациентов? Сийгур объясняет, что покрытие текущих расходов за счет предстоящих инвестиций нецелесообразно, поскольку никто вместо больницы кредиты возвращать не будет.

Большая часть собранных PERH средств также предназначена для возведения новых строений и поддержание уже имеющихся. По словам председателя правления больницы Аргиса Пеэду, больницы как раз годами и собирают себе на инвестиции, поскольку отдельно государство денег на это не выделяет. Также он подчеркивает, что за экономическими показателями больниц тщательно следит министерство.

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”Мы не ставим перед собой цели складывать деньги в чулок”, — утверждает директор Пярнуской больницы Урмас Суле. По его словам, все свободные деньги, которые останутся после выплаты зарплат и налогов, пойдут на самофинансирование строительства. Откладывать средства учреждению удавалось за счет экономных покупок и эффективного ведения хозяйства. По словам Суле, следующий год больница, скорее всего, закончит с убытками.

Главы больниц утверждают, что то, что кажется Оясалу излишком, на самом деле служит определенным целям и просто так потратить эти средства, например, на персонал нельзя.

”Руководители больниц сделали свою работу очень хорошо, но они рассуждают только со своей колокольни”, — говорит Оясалу. Он надеется, что Больничная касса или Министерство социальных дел пустит данные деньги в оборот. Вопросы резервов, инвестиций и подготовки к кризису, по его мнению, не должны лежать только на плечах самих больниц. Государство должно действовать как единая система. ”Больницы не должны быть консервативными финансовыми учреждениями, а должны заниматься лечением людей”, — уверен аналитик.

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