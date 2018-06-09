Налогово-таможенный департамент не имеет права собирать информацию о купленном за границей автомобиле

Госсуд рассмотрел частную жалобу на Шоссейный департамент, который привлек Налогово-таможенный департамент (НТД) для установления стоимости купленного в Германии автомобиля и отказывался ставить на учет в Эстонии транспортное средство, пока не будет получена эта информация, и счел, что НТД незаконно получил сведения от продовца автомобиля, однако судьи не нашли нарушений в задержке регистрации автомобиля, сообщает rus.err.ee.

Частное лицо, купив автомобиль в Германии, решило поставить его на учет в Эстонии, и для этого владелец автомобиля обратился в Шоссейный департамент. В департаменте ему ответили, что поскольку автомобиль достаточно новый, то они обязаны сообщить о нем в НТД, поэтому быстро зарегистрировать автомобиль не получится.

Кроме этого, в представленных владельцем автомобиля документах невозможно было прочитать его цену, поэтому НТД решил получить дополнительную информацию от продавца автомобиля.

В итоге процедура регистрации автомобиля заняла несколько недель, а владелец автомобиля подал жалобу в суд.

Госсуд частично удовлетворил жалобу истца, согласившись с ним в том, что налоговики получили информацию от продавца незаконно, поскольку это было не их дело, так как Шоссейный департамент не имел права передавать свои функции налговикам.