Налоги — в Латвию, мусор — в Эстонию. В Вильяндимаа на лесной опушке соорудили импровизированную алкосвалку

Фотограф Delfi заметил в Волости Мульги Вильяндимаа гору мусора на лесной опушке. Она ”состоит” из бутылок из-под латвийского алкоголя и упаковки.
23.04.2018, 17:00
Фотограф Delfi заметил в Волости Мульги Вильяндимаа гору мусора на лесной опушке. Она ”состоит” из бутылок из-под латвийского алкоголя и упаковки.
Advokaat / jurist
ADVOKAADIBÜROO TEPPER & ...
Tähtaeg: 30.04.2018
Telemarketingi konsultant
EKSPRESS MEEDIA AS
Tähtaeg: 29.04.2018
Müügispetsialist
UTU POWEL OÜ (CV-ONLINE ...
Tähtaeg: 24.04.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.