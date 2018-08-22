22.08.2018, 15:32

Накопились злость, раздражение и усталость? Поможет уникальный антистрессовый аттракцион ”Эмоции без границ”


rus.delfi.ee
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TALDRIKUD KAHVLID NOAD POTT KARTUL VIISSADA KROONI
TALDRIKUD KAHVLID NOAD POTT KARTUL VIISSADA KROONIFoto: Sven Arbet

В субботу, 25 августа, благотворительный фонд ”Тепло Сердец” приглашает всех желающих участвовать в уникальном мероприятии ”Эмоции без границ”.

Идея мероприятия заключается в том, чтобы как можно больше людей собрались вместе и подняли себе настроение. Предлагается это делать самым необычным способом — разбивая тарелки об стену!

Битье посуды является отличным способом снятия стресса, но в домашних условиях может быть травмоопасным. В здании, где пройдет мероприятие, соблюдены все меры безопасности: каждый гость получит специальную маску, и за действиями участников будут внимательно следить волонтеры.

Вы сможете избавиться от старой или уже набившей оскомину посуды и дать ей новую жизнь, в виде произведения искусства: из осколков посуды будет
составлена мозаика.

Мозаика будет собираться под руководством нарвской художницы Лены Колли, а волонтеры из Youth Club Active помогут в организационных вопросах. Парикмахеры из салонов Ilu saladus и Pin up tallinn заплетут всем желающим 3D косички.

Помещение предоставлено руководством Ülemiste City. Мероприятие состоится 25 августа по адресу Сепапая 10, в 17:00.

Цена участия — 5 евро. Билеты в продаже здесь. Организаторы советуют взять с собой несколько тарелок, потому на всех тарелок не хватит.

Собранные средства будут переданы в НКО Südamete Soojus на организацию благотворительных мастер-классов и новогоднего праздника для детей из детского дома Lootus.

pressifofo
Tallinn Hockey weekend
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