Накануне обмена пленными власти Украины освободили гражданина Эстонии Владимира Полякова

Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области, был освобожден по приговору суда и в одном из фильтрационных лагерей дожидается обмена пленными между Киевом и Донбассом, который намечен на среду, сообщает rus.err.ee.

"Поляков был освобожден по приговору суда 18 декабря. В настоящий момент формально он свободен. Находится в фильтрационном лагере (это то ли санаторий, то ли пионерлагерь), на руках есть эстонский паспорт, у него все хорошо", — отметила в интервью "Актуальной камере на русском языке" адвокат Полякова Татьяна Монтян, которая общалась со своим подзащитным накануне.

При этом Монтян дала понять, что, несмотря на приговор суда, самостоятельно Поляков покинуть Украину не может и должен сделать это в рамках обмена военнопленными между Киевом и Донбассом.

"В лагере, где сейчас находится Поляков, несколько сотен человек, все ждут обмена. Надеемся, что он не сорвется — раньше обмен переносился уже несколько раз", — добавила Монтян.

Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) состоится в среду, 27 декабря. Эту дату подтвердили как представители сепаратистов, так и украинские власти.