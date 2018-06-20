20.06.2018, 15:52

Находящийся в порту Пальяссааре паром "Петербург" освобожден из-под ареста

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rus.delfi.ee
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Venemaa laev Peterburg
Venemaa laev Peterburg Foto: Rauno Volmar

Харьюский уездный суд освободил из-под ареста находящееся в таллиннском порту Пальяссааре российское судно "Петербург", принадлежащее фирме Black Sea Ferry & Investments — судоходной компании холдинга РЖД. Ранее паром был арестован в счет покрытия долгов, общий размер которых превышал 300 000 евро, пишет rus.err.ee.

"Ситуация благополучно разрешилась. Суд в Таллинне снял арест с судна, поскольку задолженность всем трем истцам была выплачена. Сейчас я жду перевода с эстонского языка на английский постановления о снятии судна с ареста", — сказал капитан судна Николай Шашков.

"Против данного судна было представлено три различных требования. То есть в данном случае речь идет от трех отдельных гражданских делах, по каждому из исков были разные материальные требования. Для того, чтобы судно освободили из-под ареста, в рамках каждого из трех дел владелец парома должен был перечислить определенную сумму на судебный депозит. Эти деньги были перечислены и суд принял постановление об освобождении судна из-под ареста", — объяснил rus.err.ee судебный исполнитель Ристо Сепп.

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