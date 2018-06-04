"Надеюсь, что в НАТО, в отличие от Эстонии, не сумасшедшие". Реакция российских депутатов на заявление Ильвеса

Он отметил, что в Омской области есть эстонские деревни. И депутаты всегда выступали за то, чтобы люди в эстонских деревнях могли на факультативной основе при желании учить свой родной язык. "И вообще, мы исходим из того, что не надо отвечать бредом на бред. Я думаю, надо проявлять сдержанность, посмеяться и не делать ответных ходов", — добавил депутат.

Россия — миролюбивая страна

Безопасность Эстонии обеспечена не членством страны в НАТО, а миролюбивой политикой России, которая не собирается ни на кого нападать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Хочется несколько по-иному сказать. Эстония может не беспокоиться за свою безопасность не оттого, что состоит в членах НАТО, а оттого, что ее сосед Россия — миролюбивая страна и не собирается ни на кого нападать. Россия со всеми странами поддерживает дружеские отношения, но поддерживает их на взаимовыгодных условиях, когда противоположная сторона тоже слышит Россию, когда происходит двусторонний разговор. Не членство в НАТО гарантирует безопасность Эстонии, а то, что у нее такой миролюбивый сосед", — сказал Красов.

Заявления странны, и безумны

Россия не угрожает Эстонии и не собирается нападать на нее, заявления о возможной атаке со стороны РФ призваны искусственно демонизировать образ России, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления экс-президента Эстонии о возможной потере для России Санкт-Петербурга, Томска или Омска весьма странны, если не сказать безумны. Россия не угрожает и не собирается нападать на Эстонию. Все разговоры об этом — очередной миф для искусственной демонизации образа РФ. Да и если вдруг в каком-то бреду допустить реальность столкновения, неужели остаются иллюзии об исходе такой операции? Вряд ли здесь Россия будет подсчитывать потери", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, остается только призвать эстонских политиков вести риторику в духе добрососедства и не эпатировать мировую общественность "маразматическими гипотезами".

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в разговоре с РБК назвал заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга ”маразматическими”.

”Что здесь можно сказать? Мне кажется, что это разговор слепого с глухим, разговор каких-то маразматиков. [Эти разговоры] не то что комментировать нельзя, воспаленный ум не может принять подобие такого”, — заявил он.

Реакция петербургских депутатов

”Удивительно слышать это от человека, который занимал за период своей политической карьеры достаточно высокие должности: был и послом в США, Канаде, Мексике, и министром иностранных дел, и президентом. Ничего общего с реальностью это заявление не имеет. Военная доктрина России оборонительная, а не наступательная”, — заявил РБК депутат законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев назвал ”идиотизмом” заявление о возможной угрозе России для Эстонии.