04.06.2018, 21:25

"Надеюсь, что в НАТО, в отличие от Эстонии, не сумасшедшие". Реакция российских депутатов на заявление Ильвеса

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rus.delfi.ee
EST 24
Kevadtorm 2010
Kevadtorm 2010Foto: Andres Putting

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил "Украинской правде", что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом, Томском и Омском, если решит атаковать Эстонию. Он напомнил, что в НАТО действует норма, согласно которой нападение на одну из стран-членов равняется к нападению на все страны одновременно.

Российские политики прокомментировали РИА Новости и РБК заявление Ильвеса.

"Бредит"

Эстонский экс-президент бредит, говоря о перспективах России потерять свои города в случае нападения на прибалтийскую страну, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке, депутат от Омской области Олег Смолин.

"Хочется соблюдать дипломатический этикет, но это трудно. Я думаю, что это тяжелая форма бреда, причем дважды. Во-первых, в первой части, что Россия нападет на Эстонию… И это заявление направлено на то, чтобы напугать свое собственное население. Во-вторых, я думаю, что если бы случился первый бред и Россия бы напала на Эстонию, то Эстония точно не смогла бы напасть ни на Омск, ни на Томск… Я надеюсь, что в НАТО все-таки, в отличие от Эстонии, не сумасшедшие", — сказал Смолин.

Он отметил, что в Омской области есть эстонские деревни. И депутаты всегда выступали за то, чтобы люди в эстонских деревнях могли на факультативной основе при желании учить свой родной язык. "И вообще, мы исходим из того, что не надо отвечать бредом на бред. Я думаю, надо проявлять сдержанность, посмеяться и не делать ответных ходов", — добавил депутат.

Россия — миролюбивая страна

Безопасность Эстонии обеспечена не членством страны в НАТО, а миролюбивой политикой России, которая не собирается ни на кого нападать, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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"Хочется несколько по-иному сказать. Эстония может не беспокоиться за свою безопасность не оттого, что состоит в членах НАТО, а оттого, что ее сосед Россия — миролюбивая страна и не собирается ни на кого нападать. Россия со всеми странами поддерживает дружеские отношения, но поддерживает их на взаимовыгодных условиях, когда противоположная сторона тоже слышит Россию, когда происходит двусторонний разговор. Не членство в НАТО гарантирует безопасность Эстонии, а то, что у нее такой миролюбивый сосед", — сказал Красов.

Заявления странны, и безумны

Россия не угрожает Эстонии и не собирается нападать на нее, заявления о возможной атаке со стороны РФ призваны искусственно демонизировать образ России, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявления экс-президента Эстонии о возможной потере для России Санкт-Петербурга, Томска или Омска весьма странны, если не сказать безумны. Россия не угрожает и не собирается нападать на Эстонию. Все разговоры об этом — очередной миф для искусственной демонизации образа РФ. Да и если вдруг в каком-то бреду допустить реальность столкновения, неужели остаются иллюзии об исходе такой операции? Вряд ли здесь Россия будет подсчитывать потери", — заявил Слуцкий журналистам.

По его словам, остается только призвать эстонских политиков вести риторику в духе добрососедства и не эпатировать мировую общественность "маразматическими гипотезами".

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в разговоре с РБК назвал заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга ”маразматическими”.

”Что здесь можно сказать? Мне кажется, что это разговор слепого с глухим, разговор каких-то маразматиков. [Эти разговоры] не то что комментировать нельзя, воспаленный ум не может принять подобие такого”, — заявил он.

Реакция петербургских депутатов

”Удивительно слышать это от человека, который занимал за период своей политической карьеры достаточно высокие должности: был и послом в США, Канаде, Мексике, и министром иностранных дел, и президентом. Ничего общего с реальностью это заявление не имеет. Военная доктрина России оборонительная, а не наступательная”, — заявил РБК депутат законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок.

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев назвал ”идиотизмом” заявление о возможной угрозе России для Эстонии.

”По моему-это какой-то идиотизм. У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет ввязаться в какой-то военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит. Кто же будет вписываться за интересы Эстонии от имени НАТО? Это просто абсурд”, — сказал Ковалев РБК.

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