Над двумя столичными пляжами поднимут голубые флаги

Голубые флаги на пляжах Пирита и Пикакари подтверждают высокое качество услуг, значится в пресс-релизе.

Уже четвёртый год подряд пляжный сезон на двух городских пляжах Пирита и Пикакари начинается с поднятия Голубого флага — международного экологического знака качества. Это признание высокого качества воды в зоне купания, услуг и благоустройства.

О присвоении Голубого флага столичным пляжам было сообщено в письме председателя международного жюри Международного фонда экологического образования Лурдес Диаз, направленного в адрес национальный координатора программы в Эстонии — Общество защиты природы Эстонии. После долгого перерыва Голубой флаг взовьётся и за пределами Таллинна — на одном из пляжей Пярну.

”Мы искренне радуемся тому, что летняя столица Пярну последовала примеру столицы Эстонии и ходатайствовала о присуждении экологического знака качества,” — заявил вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу, комментируя эту новость. Он обратил внимание на то, что именно благодаря поддержке Таллинна Общество защиты природы Эстонии смогло взять на себя обязанности национального оператора программы. Благодаря этому появилась возможность ходатайствовать о получении Голубого флага в Эстонии.

Таллиннский Департамент окружающей среды планирует и в этом году провести летом целый ряд мероприятий по экологическому образованию, которые являются одним из условий для получения Голубого флага. В числе этих мероприятий — палатка экологического образования на пляжах с различными мастерскими и обучающими программами, экскурсии на остров Аэгна в рамках Дней моря, вечерние экскурсии по пляжной зоне Пирита, вечера природы в сотрудничестве с Городским музеем, посвящённые формированию береговой линии в зоне пляжей. На пляжах Пирита и Пикакари можно получить буклеты на трёх языках — русском, эстонском и английском, в которых описаны природные объекты в районе пляжей и зоны отдыха.

В 2017 году Голубой флаг будет поднят на более чем 4200 пляжах и в гаванях для яхт. В Таллинне подъём Голубого флага обычно проводится в Международный день окружающей среды 5 июня. С 2014 года в Эстонии вновь появилась возможность ходатайствовать о Голубом флаге благодаря сотрудничеству между мэрией Таллинна и Обществом защиты природы Эстонии. В Таллинне обслуживанием пляжей с Голубым флагом занимаются районные управы Пирита и Пыхья-Таллинн. Департамент окружающей среды Таллинна координирует работу по экологическому образованию.