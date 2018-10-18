18.10.2018, 08:30

"Нацизм!" Пациентка жалуется, что врач в Клинике ТУ отказался говорить с ней по-русски

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Клиника: договаривайтесь или приходите с переводчиком
Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор. 
EST 10
Tartu Ülikooli Kliinikumi hoone
Tartu Ülikooli Kliinikumi hooneFoto: Anni Õnneleid

В редакцию Delfi обратилась Марина, которая возмущена тем, что психиатр в Клинике Тартуского университета не захотел разговаривать с ней на русском. Представитель клиники говорит, что врач и не обязан был этого делать.

Марина рассказывает, что у нее на 15 октября был номерок к врачу в Тарту, а именно к Тийне Аган в психиатрической клинике на Рая, 31. ”Я ждала номерка в течение 2 месяцев. Я живу в Ида-Вирумаа и специально приехала в Тарту к врачу, потому что очень давно не была. Я уже 2 года принимаю таблетки, которые мне выписывали в Тарту, и только с этими таблетками я могу чувствовать себя в порядке, как полноценный человек. Они все же должны иметь со мной контакт, это лечение, так или иначе, и должно быть под наблюдением врача”, — объясняет женщина.

По ее словам, когда она пришла в кабинет, врач начала говорить с ней по-эстонски. ”Я говорю, можно, пожалуйста, на русском, я плохо знаю эстонский. Она начала говорить мне, что я обязана его знать, живем в Эстонии, это Тарту, и я должна говорить на эстонском, что в школе учили. После этого я еще раз попросила ее говорить со мной на русском и объяснила, что это я пациент и это она должна говорить с мной на языке, на котором мне будет понятно, и что я действительно не могу говорить на эстонском языке. После сказанного ее недовольство еще больше выросло, и она сказала мне, что она ничего не обязана и не должна, типа не нравится — иди отсюда. Естественно, я просто встала и ушла”, — описывает прием Марина.

”Я приехала в Тарту, это 150 км туда и 150 км обратно. Никакого уважения, никакой помощи я от нее не получила, только нервы потрепала. После я пошла в регистратуру, и моя подруга за меня заступилась. Сама я уже хотела уйти, потому что зачем мне это, я пришла за помощью, а об меня ноги вытирают, грубо говоря. В регистратуре меня отправили к другому врачу, которого я ждала еще на протяжении получаса, который меня все же принял, выслушал и помог. Я это все к тому, что ну ненормально это, разве может такой врач работать в больнице? Да какой она врач вообще? Нацизм! Чтобы так разговаривать, чтобы ограничивать меня в помощи, в которой я нуждаюсь, за которой я приехала! Это ее работа! Это же психиатрия!” — негодует пациентка.

"Оказываем услугу на государственном языке"

Мы обратились за комментарием в Клинику Тартуского университета. Специалист клиники по связям с общественностью Хелен Каю подчеркнула, что исходя из обязанности хранения тайны, они не могут без письменного согласия пациента комментировать его приход на прием, а также детали истории болезни.

”Но отметим, что SA Tartu Ülikooli Kliinikum в качестве государственного задания оказывает услугу здравоохранения на государственном языке, то есть на эстонском. Документирование данных о здоровье также предусмотрено на эстонском языке. Только по соглашению с конкретным работником здравоохранения общение с пациентом может происходить и на каком-нибудь другом языке. В случае, если соглашения нет, пациент имеет право со своей стороны привлечь переводчика”, — пояснила Каю.

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В редакцию Delfi обратилась Марина, которая возмущена тем, что психиатр в Клинике Тартуского университета не захотел разговаривать с ней на русском. Представитель клиники говорит, что врач и не обязан был этого делать.
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