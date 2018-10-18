"Нацизм!" Пациентка жалуется, что врач в Клинике ТУ отказался говорить с ней по-русски

Марина рассказывает, что у нее на 15 октября был номерок к врачу в Тарту, а именно к Тийне Аган в психиатрической клинике на Рая, 31. ”Я ждала номерка в течение 2 месяцев. Я живу в Ида-Вирумаа и специально приехала в Тарту к врачу, потому что очень давно не была. Я уже 2 года принимаю таблетки, которые мне выписывали в Тарту, и только с этими таблетками я могу чувствовать себя в порядке, как полноценный человек. Они все же должны иметь со мной контакт, это лечение, так или иначе, и должно быть под наблюдением врача”, — объясняет женщина.

По ее словам, когда она пришла в кабинет, врач начала говорить с ней по-эстонски. ”Я говорю, можно, пожалуйста, на русском, я плохо знаю эстонский. Она начала говорить мне, что я обязана его знать, живем в Эстонии, это Тарту, и я должна говорить на эстонском, что в школе учили. После этого я еще раз попросила ее говорить со мной на русском и объяснила, что это я пациент и это она должна говорить с мной на языке, на котором мне будет понятно, и что я действительно не могу говорить на эстонском языке. После сказанного ее недовольство еще больше выросло, и она сказала мне, что она ничего не обязана и не должна, типа не нравится — иди отсюда. Естественно, я просто встала и ушла”, — описывает прием Марина.