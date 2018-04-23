23.04.2018, 21:58

Национальным зверем Эстонии стал волк

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rus.delfi.ee
EST 2
Национальным зверем Эстонии стал волк
Foto on illustratiivne.Foto: Shutterstock

В понедельник, 23 апреля, в передаче "Озон" (Osoon) телеканала ETV национальным зверем Эстонии был выбран волк.

Выбор был сделан в сотрудничестве с представителями различных учреждений и объединений, связанных с природой и культурой, передает rus.err.ee.

"Волк — это часть нашей природы, и он не оставляет равнодушным никого, — заявила фольклорист Марью Кыйвуппу. — Это популярнейший зверь в нашем народном творчестве. У него более 500 имен и множество народных преданий".

Национального зверя выбрали из шести кандидатов. Помимо волка, на почетный титул претендовали барсук, лиса, ёж, бобёр и косуля.

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