Национальным зверем Эстонии стал волк

В понедельник, 23 апреля, в передаче "Озон" (Osoon) телеканала ETV национальным зверем Эстонии был выбран волк.

Выбор был сделан в сотрудничестве с представителями различных учреждений и объединений, связанных с природой и культурой, передает rus.err.ee.

"Волк — это часть нашей природы, и он не оставляет равнодушным никого, — заявила фольклорист Марью Кыйвуппу. — Это популярнейший зверь в нашем народном творчестве. У него более 500 имен и множество народных преданий".

Национального зверя выбрали из шести кандидатов. Помимо волка, на почетный титул претендовали барсук, лиса, ёж, бобёр и косуля.