Начинаются тренировки по плаванию для пожилых жителей Пирита

Тренировки по плаванию будут проходить на протяжении трех сред в октябре и ноябре в бассейне Школы Меривялья, приглашаются пиритасцы почтенного возраста, желающие научиться плавать. Тренировки проводятся под руководством тренера по плаванию.

”Пирита — спортивный район. У нас потрясающие тропы здоровья и возможности для занятий спортом, где каждый может найти себе занятие по душе. Наша цель заключается в том, чтобы возможности занятия спортом стали более доступны тем, кому по той или иной причине не подходят уличные тренировки или чьи финансовые возможности довольно ограничены. Поэтому мы организуем всевозможные проекты для здоровья”, — сказала старейшина района Алина Тубли.

Тренировки начинаются в 14:30 и будут проходить в следующие даты: 24 октября, 31 октября и 7 ноября.

Участие в тренировках бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно в управе Пирита (Клоостри теэ, 6), позвонив по телефону 645 7617 или написав по адресу kaido.bammer@tallinnlv.ee.