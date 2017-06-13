13.06.2017, 12:53

Начинаются мозговые штурмы по улучшению попечительских услуг


rus.delfi.ee
EST
Начинаются мозговые штурмы по улучшению попечительских услуг
Kui puuet pole määratud, ei saa puudega inimesed kasutada neile ettenähtud soodustusi.Vallo Kruuser

Сегодня начинаются мозговые штурмы ”На благо общества”, в ходе которых будут искать инновационные и новаторские решения, чтобы сделать попечительские услуги более гибкими и доступными. Кульминационной частью программы в сентябре станет реализация идей на организованном Garage48 хакатоне, сообщает Министерство социальных дел.

По словам министра социальной защиты Кайи Ивы, мозговые штурмы проводятся с целью привнести разумные решения в оказание попечительских услуг в Эстонии. ”Во-первых, мы ищем способы, как помочь людям с особыми потребностями лучше проявить себя. Во-вторых, мы хотим снизить попечительскую нагрузку, так как одновременное старение и уменьшение численности населения оказывает сильное давление на нашу систему социальной защиты. Поэтому мы верим в то, что в сотрудничестве с предприятиями и разработчиками, с представителями данной целевой группы и также добровольцами, есть возможность разработать инновационные решения, с помощью которых можно будет многое сделать”, — пояснила Ива.

В рамках первой части программы на мозговые штурмы приглашаются все те, кто работает в социальной сфере, а также люди, которым интересна эта тема. Также приглашаются организации, которые могут высказать своё мнение по темам попечительства, для того чтобы найти возможности для создания и привлечения в эту сферу новаторских решений. В рамках второй части программы пройдет организованный Garage48 хакатон, на который будут приглашены эксперты, практики, студенты и все те, кто желает внести свой вклад в развитие этой темы. Целью двухдневного хакатона станет создание реальных услуг, решений и прототипов, которые привнесут инновации в попечительские услуги Эстонии.

Советник отдела попечительства Министерства социальных дел и руководитель проекта Кристина Туйск сказала, что в ходе мероприятий надеются найти для сферы попечительства реальные, уже действующие инновационные решения. ”На самом деле уже сейчас на рынке есть несколько решений, которые можно привести в качестве примера. Например, платформа Helpific, цель которой свести между собой людей с особыми потребностями и добровольцев. Одной из проблем людей с особыми потребностями является отсутствие возможности добраться на работу. И особенно в малонаселённых районах. С помощью Helpific можно, например, найти добровольца, который поможет нуждающемуся в помощи решить проблему с транспортом”, — пояснила Туйск.

Семинары пройдут 13 июня в Нарве, 15 июня в Таллинне и 20 июня в Тарту. На мозговые штурмы приглашаются все, кто работает в этой сфере и кто хочет помочь ее развитию. Мероприятия закончатся в сентябре, когда пройдет хакатон Garage48, на котором будут искать новаторские бизнес-идеи для развития социальных услуг.

Проведение мозговых штурмов ”На благо общества” инициировало Министерство социальных дел. Проект претворяют в жизнь Civitta Eesti и Garage 48.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии