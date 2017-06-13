Начинаются мозговые штурмы по улучшению попечительских услуг

Сегодня начинаются мозговые штурмы ”На благо общества”, в ходе которых будут искать инновационные и новаторские решения, чтобы сделать попечительские услуги более гибкими и доступными. Кульминационной частью программы в сентябре станет реализация идей на организованном Garage48 хакатоне, сообщает Министерство социальных дел.

По словам министра социальной защиты Кайи Ивы, мозговые штурмы проводятся с целью привнести разумные решения в оказание попечительских услуг в Эстонии. ”Во-первых, мы ищем способы, как помочь людям с особыми потребностями лучше проявить себя. Во-вторых, мы хотим снизить попечительскую нагрузку, так как одновременное старение и уменьшение численности населения оказывает сильное давление на нашу систему социальной защиты. Поэтому мы верим в то, что в сотрудничестве с предприятиями и разработчиками, с представителями данной целевой группы и также добровольцами, есть возможность разработать инновационные решения, с помощью которых можно будет многое сделать”, — пояснила Ива.

В рамках первой части программы на мозговые штурмы приглашаются все те, кто работает в социальной сфере, а также люди, которым интересна эта тема. Также приглашаются организации, которые могут высказать своё мнение по темам попечительства, для того чтобы найти возможности для создания и привлечения в эту сферу новаторских решений. В рамках второй части программы пройдет организованный Garage48 хакатон, на который будут приглашены эксперты, практики, студенты и все те, кто желает внести свой вклад в развитие этой темы. Целью двухдневного хакатона станет создание реальных услуг, решений и прототипов, которые привнесут инновации в попечительские услуги Эстонии.

Советник отдела попечительства Министерства социальных дел и руководитель проекта Кристина Туйск сказала, что в ходе мероприятий надеются найти для сферы попечительства реальные, уже действующие инновационные решения. ”На самом деле уже сейчас на рынке есть несколько решений, которые можно привести в качестве примера. Например, платформа Helpific, цель которой свести между собой людей с особыми потребностями и добровольцев. Одной из проблем людей с особыми потребностями является отсутствие возможности добраться на работу. И особенно в малонаселённых районах. С помощью Helpific можно, например, найти добровольца, который поможет нуждающемуся в помощи решить проблему с транспортом”, — пояснила Туйск.

Семинары пройдут 13 июня в Нарве, 15 июня в Таллинне и 20 июня в Тарту. На мозговые штурмы приглашаются все, кто работает в этой сфере и кто хочет помочь ее развитию. Мероприятия закончатся в сентябре, когда пройдет хакатон Garage48, на котором будут искать новаторские бизнес-идеи для развития социальных услуг.

Проведение мозговых штурмов ”На благо общества” инициировало Министерство социальных дел. Проект претворяют в жизнь Civitta Eesti и Garage 48.