Начинающаяся Неделя родственных народов предлагает увлекательную культурную программу

На этой неделе по всей Эстонии пройдут культурные мероприятия, посвященные Дням родственных народов. Можно будет услышать настоящие народные песни, посетить концерты фольклорной музыки, лекции и многое другое. По случаю юбилейной годовщины Финляндии на Днях родственных народов также будут показаны фильмы "золотого фонда" Финляндии, сообщает Министерство культуры.

"Дни родственных народов способствуют осознанию финно-угорского начала эстонской фольклорной культуры и принадлежности к семье финно-угорских народов. День родственных народов — это символ культурного сотрудничества финно-угорских народов и государств. Неделя родственных народов — это хорошая возможность выразить солидарность с родственными народами, поддержать их в сохранении их культуры и языка", — отметила советник Министерства культуры по вопросам культурного многообразия Анне-Ли Реймаа.

Дни родственных народов отмечаются в Таллинне, Тарту и Вильянди, Нарве и многих других уездных центрах и городках Эстонии. "Концерты фольклорной музыки финно-угорских народов дают по всей Эстонии карельские, удмуртские, коми, мари, селькупские, хантские, финские, венгерские, а также эстонские фольклорные коллективы. Интересующиеся могут принять участие во многих уникальных мероприятиях на протяжении всего октября", — сказала директор MTÜ Fenno-Ugria Вийя-Кади Раудалайнен.

Главный концерт Дня родственных народов пройдет 21 октября на Свободной Сцене творческого городка Теллискиви, где можно будет насладиться посвященным Вельо Тормису хоровым концертом, над постановкой которого потрудились Анне Тюрнпу и Эва Кольдитс. За ним пройдет концерт фольклорной музыки, где выступят фольклорные ансамбли из Коми, Мордовии, Удмуртии, Венгрии, Карелии, а также представители северных селькупов и ханты. Вечером на Свободной Сцене выступит выроская фольклорная исполнительница Мари Калкун, а также саамский рэпер Айлу Валле.

В воскресенье, 22 октября, в Тарту в Эстонском национальном музее в рамках Дней родственных народов пройдет семейный концерт, где выступят приглашенные ливские, коми, карельские, удмуртские ансамбли, а также удмуртский ансамбль из Тарту Юмшан Гур. Вслед за концертом будет показана программа фильмов.

Одним из наиболее интересных гостей Дней родственных народов является именитый финский этномузыковед Пекка Хутту-Хилтунен, который выступит со своей концертной лекцией "Kalevala mail" 25 октября в Таллинне в доме писателей и 26 октября в Тарту в Эстонском национальном музее.

В Таллинне и Тарту будет представлен диск живущей в Эстонии марийской фольклорной исполнительницы Анны Мишиной, а также эстонской исполнительницы на каннеле Кристи Мюхлинг, на котором мы можем услышать народные марийские песни в сопровождении импровизаций на каннеле.

Конференция Дней родственных народов "Городское пространство — опасность или вызов для самоопределения" пройдет 20 октября в творческом городке Теллискиви на Независимой танцевальной сцене, основное внимание будет уделено культурам финно-угорских малых народностей и этнических групп в городской среде. Цель конференции, организуемой в сотрудничестве с Национальным советом фольклора Эстонии, — вдохновить финно-угорские национальные меньшинства на сохранение своих этнических корней, языка и самобытности и в условиях современной городской среды.

По случаю юбилея Финляндии для кинопрограммы Дней родственных народов на этот раз отобраны, прежде всего, финские фильмы. Из наиболее свежих фильмов можно будет увидеть поэтический документальный фильм "Зачарованный лес Кайзы" (2016, р. Катя Гаурилофф) о дружбе легендарной колтта-саамской сказительницы Кайзы Гаурилофф и швейцарского писателя Роберта Кроттета во время Второй мировой войны. В фонд жемчужин кино входит также художественный фильм "Белый олень", получивший награды на Каннском кинофестивале (1952, р. Эрик Бломберг) о саамах, любви и северных оленях. В рамках кинопрограммы пройдет премьера в Эстонии художественного фильма Аманды Кернелл "Саамская кровь" (Швеция, 2016), который в этом году номинируется на киноприз Совета Европы. Фильм можно будет посмотреть в кино BFM Supernova, кино Artis и Эстонском национальном музее.

Дни родственных народов отмечаются в Эстонии, Финляндии и Венгрии уже с 1928 года. День родственных народов, который проводится каждый год в третью субботу октября, начиная с 2011 года является государственным знаменательным днем в Эстонии, когда поднимаются государственные флаги. Мероприятия финно-угорской тематики на этот раз будут проводиться и в российских финно-угорских регионах.

MTÜ Fenno-Ugria организует Дни родственных народов в Эстонии при поддержке Министерства культуры, программы родственных народов Министерства образования и науки, фонда "Культурный капитал", Таллиннского департамента культурных ценностей, Посольства Финляндии, а также Институтов Финляндии и Венгрии. Привлечены также организаторы из уездов, местные самоуправления, школы, общества, библиотеки и многие культурные организации.

Все концерты для детей и школьников до 18 лет бесплатны.