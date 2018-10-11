Начиная с 13 октября вводятся изменения в расписание поездов в Палдиски и Кейла

Как по будням, так и в течение двух следующих выходных поезда смогут использовать оба пути и отправляться с обычных платформ. Все отправления обслуживаются только поездами, и пересадка на автобусы не применяется. При планировании поездок в выходные следует быть внимательными, поскольку в расписании поездов 13-14 октября и 20-21 октября есть изменения.

Действующее с 13 октября расписание поездов можно найти на сайте Elron, бесплатную информацию о поездах предоставляет также круглосуточный инфотелефон 616 0245.