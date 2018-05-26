26.05.2018, 10:20

Начинается второй этап реконструкции улицы Гонсиори. Что обещают сделать?

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rus.delfi.ee
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Gonsiori tänav
Gonsiori tänavFoto: Ilmar Saabas

31 мая завершается первый этап реконструкции улицы Гонсиори — на участке в 300 метров улицы Лаагна и 210 метрах улицы Тюрнпу и с 1 июня начнется второй этап. В связи с этим движение по улице Гонсиори прекращается до 15 ноября.

Перестраиваться будет участок от улицы Манеэжи до улицы Лаагна, который станет трехрядным. Два ряда предназначены для общественного транспорта, а третий станет рядом переменного направления — с утра в сторону центра, а вечером — в сторону Ласнамяэ.

В связи с реконструкцией на период с 1 июня по 15 ноября автобусы линий 31, 53, 55, 56, 67 и 68 в обе стороны пойдут в объезд по улицам Пронкси, Кундера и Лаагна.

Третий этап работ придется уже на следующий год. Он включает создание вдоль улицы Кундера велодорожки длиной в 0,9 километра, которая должна быть готова к 15 августа.

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