Начинается укладка асфальта на столичной улице Эхитаяте

Сегодня, 30 августа, начинается восстановительный ремонт улицы Эхитаяте на участке между улицами Вильде и Таммсааре. Будут обновляться асфальтовое покрытие и разметка, приводиться в порядок обочины. На движение общественного транспорта это влияния не окажет, сообщает Раэпресс.
Работы будут выполняться по отдельным рядам, регулировать движение будут временные знаки. Однако водители должны учесть замедление проезда по этому участку и заблаговременно планировать маршрут и время на его преодоление. Желательно использовать по возможности объезды ремонтируемого участка.
Стоимость работ — около 98 тысяч евро. Срок окончания — 29 сентября.