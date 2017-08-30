Начинается укладка асфальта на столичной улице Эхитаяте

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Сегодня, 30 августа, начинается восстановительный ремонт улицы Эхитаяте на участке между улицами Вильде и Таммсааре. Будут обновляться асфальтовое покрытие и разметка, приводиться в порядок обочины. На движение общественного транспорта это влияния не окажет, сообщает Раэпресс.