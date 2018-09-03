03.09.2018, 17:51

Начинается строительство ряда для общественного транспорта на Палдиском шоссе


rus.delfi.ee
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Autod sõidavad bussirajal
Autod sõidavad bussirajalFoto: Hendrik Osula

Со следующего понедельника, 10 сентября, на участке Палдиского шоссе между улицами Мыйза и Нурклику начнется строительство ряда для движения общественного транспорта, который позволит значительно ускорить сообщение между Ыйсмяэ и центром города, сообщает Раэпресс.

Работы будут вестись на участке протяженностью 1,3 км между остановками Зоо и Мустйыэ и включают также создание систем ливневой канализации, уличного освещения, светофорного регулирования, озеленение и благоустройство. Стоимость работ — около полутора миллионов евро, срок окончания — май следующего года. На 85% строительство финансируется из Европейского фонда солидарности. Оно будет вестись в три этапа. На первом — до конца сентября — будет расширяться проезжая часть со стороны разделительной полосы. Движение будет обеспечиваться по двум рядам, скорость ограничится 50 км/час, сами ряды будут сужены. На пешеходов это не повлияет.

Водителей просят строго руководствоваться средствами организации движения.

Tallinn Hockey weekend
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