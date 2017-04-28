Начинается строительство развязки в Хааберсти

Во вторник, 2 мая, на круговой развязке в Хааберсти начнутся работы, связанные с реконструкцией всего этого перекрестка, — создание вблизи круга новой остановки общественного транспорта и пешеходного перехода.
На это время организация движения на перекрестке еще не изменится. Однако на участке, ведущем с улицы Ыйсмяэ на улицу Эхитаяте, для участников движения останутся открытыми по одному ряду в каждом направлении. Для пешеходов в зоне строительства будет проложена специальная временная дорожка.
Эти работы продлятся до 15 мая. Участников движения просят следовать требованиям временных дорожных знаков!
Kristiine, Квартира, 142 000 EUR
Tallinn, Квартира, 64 500 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)