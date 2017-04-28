Начинается строительство развязки в Хааберсти

Во вторник, 2 мая, на круговой развязке в Хааберсти начнутся работы, связанные с реконструкцией всего этого перекрестка, — создание вблизи круга новой остановки общественного транспорта и пешеходного перехода.

На это время организация движения на перекрестке еще не изменится. Однако на участке, ведущем с улицы Ыйсмяэ на улицу Эхитаяте, для участников движения останутся открытыми по одному ряду в каждом направлении. Для пешеходов в зоне строительства будет проложена специальная временная дорожка.

Эти работы продлятся до 15 мая. Участников движения просят следовать требованиям временных дорожных знаков!