Начинается составление базового документа культурной политики "Культура2030"

Действие документа ”Основы политики в области культуры до 2020 года” закончится через два года. Работа по установлению целей на декаду запланирована на будущий, 2019 год.

”Наша общая цель — сохранять и развивать эстонскую культуру и обеспечить всем людям возможность участвовать в её создании, а также наслаждаться её произведениями. В ходе составления документа ”Культура2030” будут согласованы общее видение и долгосрочный план. Поэтому необходимо, чтобы работники культуры активно принимали участие в разработке документа”, — сказал министр культуры Индрек Саар.

Наиболее содержательная часть работы по составлению нового базового документа придется на 2019 год, когда будут формулироваться цели в области культурной политики на десять лет. Для этого Министерство культуры привлечет представителей и тематических лидеров из разных областей и создаст для них возможности объединиться в тематические группы.

Документ ”Культура2030” должен создавать цели для доступа к культуре и определять, в числе других важных вопросов, изменения, связанные с цифровизацией. Руководителем процесса создания документа ”Культура2030” станет советник Министерства культуры по вопросам театра Катре Вяли.