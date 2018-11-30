30.11.2018, 11:25

Начинается составление базового документа культурной политики "Культура2030"

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rus.delfi.ee
EST
Начинается составление базового документа культурной политики "Культура2030"
Indrek SaarFoto: Kert Saarma

Под руководством Министерства культуры начинается создание базового документа ”Основы политики в области культуры до 2030 года”. В документе будут более подробно рассмотрены темы, объединяющие все области культуры, и в подготовке общего документа ожидается активное участие различных сфер культуры, сообщает министерство.

Действие документа ”Основы политики в области культуры до 2020 года” закончится через два года. Работа по установлению целей на декаду запланирована на будущий, 2019 год.

”Наша общая цель — сохранять и развивать эстонскую культуру и обеспечить всем людям возможность участвовать в её создании, а также наслаждаться её произведениями. В ходе составления документа ”Культура2030” будут согласованы общее видение и долгосрочный план. Поэтому необходимо, чтобы работники культуры активно принимали участие в разработке документа”, — сказал министр культуры Индрек Саар.

Наиболее содержательная часть работы по составлению нового базового документа придется на 2019 год, когда будут формулироваться цели в области культурной политики на десять лет. Для этого Министерство культуры привлечет представителей и тематических лидеров из разных областей и создаст для них возможности объединиться в тематические группы.

Документ ”Культура2030” должен создавать цели для доступа к культуре и определять, в числе других важных вопросов, изменения, связанные с цифровизацией. Руководителем процесса создания документа ”Культура2030” станет советник Министерства культуры по вопросам театра Катре Вяли.

”Очень важно снова критически взглянуть на действующий документ ”Культура2020”. В новом базовом документе необходимо более четко определить широкое видение, поэтому тематические группы должны сосредоточиться на горизонтальных проблемах, объединяющих всех работников и все области культуры”, — сказала Вяли.

Министерство культуры ждет участия представителей культурного сектора в тематических группах по созданию документа. Для этого просят связаться посредством анкеты на веб-сайте Министерства финансов. Затем будут сформированы сами группы. Встречи будут проходить в первой половине 2019 года, и к концу года должно быть собрано достаточно исходного материала для создания первой текстовой версии документа. Те, кто не сможет принять участие в заседании тематических групп, будут иметь возможность прокомментировать горизонтальные темы в письменной форме на веб-сайте министерства.

В соответствии с нынешним планом, правительство одобрит новый базовый документ в первой половине 2020 года.

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