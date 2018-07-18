18.07.2018, 10:29

Начинается ремонт внутриквартальных проездов в Пыхья-Таллинне


rus.delfi.ee
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С понедельника, 23 июля, начинается восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Пыхья-Таллинне, сообщает Raepress.

Объектами ремонта станут проезды к домам по улице Копли,88 — Ангерья,5, улице Пуувилла, 8, тротуар на улице Сыле (между улицей Каэра и автобусной остановкой Низу).

В ходе ремонта будут обновляться асфальтобетонное покрытие и дорожная разметка, заменяться испорченные поребрики и головки коммуникационных колодцев. Стоимость работ — около 107 тысяч евро. Срок завершения — октябрь.

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