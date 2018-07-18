Начинается ремонт внутриквартальных проездов в Пыхья-Таллинне

С понедельника, 23 июля, начинается восстановительный ремонт внутриквартальных проездов в Пыхья-Таллинне, сообщает Raepress.

Объектами ремонта станут проезды к домам по улице Копли,88 — Ангерья,5, улице Пуувилла, 8, тротуар на улице Сыле (между улицей Каэра и автобусной остановкой Низу).

В ходе ремонта будут обновляться асфальтобетонное покрытие и дорожная разметка, заменяться испорченные поребрики и головки коммуникационных колодцев. Стоимость работ — около 107 тысяч евро. Срок завершения — октябрь.