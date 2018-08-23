23.08.2018, 15:48

Начинается ремонт внутриквартальных проездов на улице Мустамяэ


rus.delfi.ee
EST
Mustamäe
Foto: Andres Putting

Во вторник, 28 августа, начнется реконструкция внутриквартальных проездов у домов 112-138 по улице Мустамяэ.

Обновлены будут асфальтовые покрытия проезжей части и тротуаров, улучшится отвод осадков, безопаснее станут условия движения пешеходов, обновится освещение, сообщает Раэпресс.

Стоимость работ — 400 тысяч евро, срок завершения — ноябрь.

На время работ доступ местным жителям будет обеспечен.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Раздражает, когда слышу словосочетания русское время, российская оккупация". Свободник заявил, что Эстонию оккупировал СССР, а не Россия

23.08.2018
Глава Тартуского округа Свободной партии Хейки Лилль пишет в своем мнении в Eesti Päevaleht, что Эстонию оккупировал СССР, а не Россия.
Подробнее



Смогла ли “Танцевальная волна — 2018” накрыть Таллинн? Впечатления от фестиваля

23.08.2018
22 августа на Певческом поле прошел фестиваль “Танцевальная волна”, на котором, по заверениям организаторов, выступили самые горячие артисты из России. Список выступающих, и правда, был достаточно интересен — Вера Брежнева, Serebro, Юлия Волкова, “Поднимаем Руки Вверх” и “Вирус”.
Подробнее

Таллинн задумался над введением налога для туристов

23.08.2018
Председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт считает целесообразным ввести специальный налог для посещающих столицу туристов, о чем он заявил в четверг на открытии осенней сессии Таллиннского горсобрания, где он призвал депутатов рассмотреть такую возможность.
Подробнее


Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

ВИДЕО DELFI: Вера Брежнева — о Константине Меладзе, дочерях и о том, чем она занималась в Эстонии

23.08.2018
22 августа на Певческом поле состоялся фестиваль "Танцевальная волна", хедлайнером которого стала Вера Брежнева. После концерта Брежнева встретилась с журналистиками и ответила на несколько вопросов. Смотрите видео!
Подробнее

ФОТО: Старейшина Йыэляхтме об осквернении мемориала жертвам нацизма: это свинство было совершено специально

23.08.2018
По мнению старейшины волости Йыэляхтме Андреса Умбоя, осквернение мемориалов в Калеви-Лийва были не случайными, поскольку находятся они в достаточно отдаленном месте, куда просто так люди не приходят.
Подробнее

"Я был под влиянием матрицы". Суд над убийцей и насильником Нурмом: осознавал ли он, что делает?

23.08.2018
В среду Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении, а также изнасиловании женщины. Основной вопрос состоит в том, совершил ли Нурм преступления в здравом уме?
Подробнее

ФОТО DELFI: На Маарьямяги открыли мемориал жертвам коммунизма

23.08.2018
Сегодня, в общеевропейский день памяти жертв тоталитаризма, на Маарьямяги в Таллинне проходит открытие мемориала жертвам коммунизма в Эстонии. Все желающие могут ознакомиться памятником начиная с 18:00.
Подробнее