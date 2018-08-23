Начинается ремонт внутриквартальных проездов на улице Мустамяэ
Во вторник, 28 августа, начнется реконструкция внутриквартальных проездов у домов 112-138 по улице Мустамяэ.
Во вторник, 28 августа, начнется реконструкция внутриквартальных проездов у домов 112-138 по улице Мустамяэ.
Обновлены будут асфальтовые покрытия проезжей части и тротуаров, улучшится отвод осадков, безопаснее станут условия движения пешеходов, обновится освещение, сообщает Раэпресс.
Стоимость работ — 400 тысяч евро, срок завершения — ноябрь.
На время работ доступ местным жителям будет обеспечен.
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