10.07.2018, 19:41

Начинается ремонт внутриквартальных дорог района Кесклинн


rus.delfi.ee
EST
Trammitee ehitus Mere pst
Foto on illustratiivneFoto: Anna Aurelia Minev

С 16 июля начинается восстановительный ремонт нескольких дорог в районе Кесклинн, сообщает управа района.

”Летом и осенью этого года в районе Кесклинн будет ремонтироваться много внутриквартальных улиц и пешеходных дорожек и уже на следующей неделе начнется восстановительный ремонт на нескольких улицах. Будет отремонтирована дорожка около детского сада по адресу Саку, 7. Ремонт будет осуществляться также на улице Кристийна (отрезок между улицами Луха и Койду), улице Лятте, отрезке улицы Иманта (ул. Марди — ул. Вана-Лийвамяэ), на улице Вана-Лийвамяэ и на улице Выльви”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе восстановительного ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие дорог и дорожная разметка, будут заменены износившиеся бордюры и канализационные люки. Стоимость работ 263 000 евро. Окончание работ согласно договору запланировано на сентябрь 2018 года. Работы осуществляет фирма Viamer Grupp OÜ по заказу Таллиннского коммунального департамента.

”Просим участников движения следовать временной организации движения и установленным дорожным знакам и приносим извинения за временные неудобства, вызванные ремонтными работами”, — добавил Свет.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ: Франция или Бельгия. Кто станет первым финалистом чемпионата мира?

10.07.2018
Близится к концу чемпионат мира по футболу в России. Первый финалист турнира определится в Санкт-Петербурге, где пройдет поединок Франция - Бельгия (начало в 21:00). Текстовая онлайн-трансляция на портале Delfi.
Подробнее



Компенсация на лечение зубов привела к стоматологам тех, кто никогда у них не бывал

10.07.2018
Важнейшая цель компенсации на лечение зубов — сократить неравенство здоровья людей и обеспечить доступ к лечению зубов тем людям, которые прежде не имели доступа по финансовым причинам, — сказала вчера на прошедшей в министерстве социальных дел встрече с представителями Союза зубных врачей Эстонии министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
Подробнее


От известной христианской певицы до заядлой алкоголички. Вийви Сынаялг — о борьбе с зависимостью: я чувствую, что нахожусь в начале нового, красивого пути

10.07.2018
”Раньше меня волновало лишь то, чтобы у меня были таблетки и вино. Теперь мой мир снова обрел краски”, — признается оправляющаяся от алкогольной зависимости Вийви Сынаялг, пишет LP.
Подробнее


Käekell LACO Helgoland 861989
290,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702004
150,30 €
90,18 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
118,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

"Флора" потерпела крупное поражение в Лиге чемпионов

10.07.2018
Чемпион Эстонии по футболу "Флора" неудачно стартовала в первом отборочном раунде Лиги чемпионов. В стартовом матче сильнейший эстонский клуб проиграл на "А Ле Кок Арене" израильскому "Хапоэлю" из Беэр-Шевы - 1:4 (0:2).
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Силламяэ котенок застрял в трубе и провел там несколько дней. Спасатели: виноваты те, кто подкармливает кошек

10.07.2018
В понедельник в редакцию Delfi позвонила взволнованная женщина и рассказала, что в Силламяэ в трубе застряла кошка, а спасатели не смогли ее оттуда достать и просто уехали. К счастью, у истории счастливый конец.
Подробнее

Первые 10 дней бесплатного уездного транспорта в Ида-Вирумаа: порванные сиденья, мусор, упрямые пассажиры, большие проблемы одной маленькой фирмы

10.07.2018
Уже 10 дней уездными автобусными линиями в десяти уездах Эстонии можно пользоваться бесплатно всем, независимо от места проживания. Вероятно, только из за плохой погоды это пока не привело к некоторым ожидаемым проблемам, но ко многим уже привело.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ