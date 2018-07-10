10.07.2018, 19:41

Начинается ремонт внутриквартальных дорог района Кесклинн


rus.delfi.ee
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Foto on illustratiivneFoto: Anna Aurelia Minev

С 16 июля начинается восстановительный ремонт нескольких дорог в районе Кесклинн, сообщает управа района.

”Летом и осенью этого года в районе Кесклинн будет ремонтироваться много внутриквартальных улиц и пешеходных дорожек и уже на следующей неделе начнется восстановительный ремонт на нескольких улицах. Будет отремонтирована дорожка около детского сада по адресу Саку, 7. Ремонт будет осуществляться также на улице Кристийна (отрезок между улицами Луха и Койду), улице Лятте, отрезке улицы Иманта (ул. Марди — ул. Вана-Лийвамяэ), на улице Вана-Лийвамяэ и на улице Выльви”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе восстановительного ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие дорог и дорожная разметка, будут заменены износившиеся бордюры и канализационные люки. Стоимость работ 263 000 евро. Окончание работ согласно договору запланировано на сентябрь 2018 года. Работы осуществляет фирма Viamer Grupp OÜ по заказу Таллиннского коммунального департамента.

”Просим участников движения следовать временной организации движения и установленным дорожным знакам и приносим извинения за временные неудобства, вызванные ремонтными работами”, — добавил Свет.

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