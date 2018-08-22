Начинается ремонт столичной улицы Энергия
С 28 августа начинается восстановительный ремонт улицы Энергия, во время которого будет проведена и обрезка деревьев.
С 28 августа начинается восстановительный ремонт улицы Энергия, во время которого будет проведена и обрезка деревьев.
Планом ремонта предусмотрены обновление асфальтобетонного покрытия улицы и дорожной разметки, замена поврежденного поребрика, приведение в порядок канализационных колодцев.
Местным жителям и посетителям учебных и лечебных учреждений доступ будет обеспечиваться, сообщает Раэпресс.
Стоимость работ — около 200 тысяч евро, срок завершения — ноябрь.
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
Vahetuse juht
DS SMITH PACKAGING ESTONIA AS
Tähtaeg: 26.08.2018
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