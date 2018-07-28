28.07.2018, 11:20

Начинается ремонт ныммеских внутриквартальных дорог


rus.delfi.ee
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Начинается ремонт ныммеских внутриквартальных дорог
TeetöödFoto: Jaanus Lensment

С понедельника, 6 августа, начинается восстановительный ремонт внутриквартальных дорог в Нымме.


Его объектами станут участки улицы Алликсоо между улицами Лосси и Рая, бульвара Ряннаку — между улицами Сыбра и Рыыму, улицы Нельги — между улицами Валдеку и Кереса, улицы Астри — между улицами Пихлака и Валдеку, улицы Сихи — между улицами Хийу и Тяхе, улицы Кауге — между улицами Краави и Мяннику, бульвара Пяйкезе — между улицами Рохула и Сувила.

В ходе ремонта будут обновлены покрытия проезжей части, заменены амортизированные поребрик и выходы колодцев подземных коммуникаций, созданы там, где их нет, обочины, обновлена дорожная разметка. Завершить работы предусмотрено в октябре. Их стоимость — 479 тысяч евро.

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