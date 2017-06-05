Во вторник, 6 июня, начинается реконструкция Вабаыхумуузеуми теэ на участке между улицей Мыйза и Палдиским шоссе, сообщает Раэпресс.

На время реконструкции улица для движения транспорта закрывается. Проезд будет обеспечиваться только местным жителям.

В ходе реконструкции будут приведены в порядок проезжая часть шириной 6,5 м с одним рядом в каждом направлении, велосипедная дорожка шириной 4 м, созданы стоянка на 48 автомобилей и ливневая канализация, ликвидированы опасные деревья, которые заменят молодыми посадками, улица будет оборудована ограничителями на переходах и тротуарными плитами для слабовидящих. Реконструкция должна завершиться до начала нового учебного года.

Участников движения просят строго руководствоваться временными знаками организации дорожного движения.