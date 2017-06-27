В среду, 28 июня, начинается реконструкция улицы Весивярава между Нарвским шоссе и улицей Я.Поска. Улица закрывается для движения транспорта, кроме транспорта местных жителей, который доступ к домам будет обеспечен.

Цель реконструкции — уменьшить движение по улице в районе Кадриорга движение моторного трранспорта и создать более благоприятные условия для пешеходов и велосипедистов. Будет создана также ливневая канализация. На отрезке от улицы Поска до улицы Фельмана Весивярава будет для моторного транспорта двухсторонней с одним рядом в каждом направлении, а на отрезке от улицы Фельмана до улицы Рауа — односторонней.

Стоимость работ 1,9 миллиона евро. Работы продлятся, ориентировочно, до конца октября.