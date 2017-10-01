Начинается реконструкция улицы Вабаыхукооли: маршруты объезда

В понедельник, 2 октября, начнется реконструкция улицы Вабаыхукооли на участке между улицами Козе и Рахвакооли.

В ходе работ будет приведена в порядок двухрядная проезжая часть шириной в 6,5 м, на стороне четных номеров домов появятся двухметровый тротуар и 15 мест для стоянки автомобилей, на проезжей части возникнут пороги, призванные умерить скорость, и т.д Проложена будет ливневая канализация, в порядок будут приведены сточные колодцы. Дополнительно за счет Tallinna Vesi намечено продолжить канализационные трубы, сообщает Раэпресс.

На время работ движение транспорта по улице будет перекрыто. Объезд на направлении от центра города будет организован по улицам Козе, Пухкекоду, Метсакооли, Рахвакооли, в обратном направлении — по улицам Рахвакооли, Пухкекоду, Келлука, Нарвскому шоссе и улице Козе. Жильцам окрестных домов подъезд к месту жительства будет обеспечиваться.

Завершение работ планируется на 17 ноября. Стоимость работ — примерно 1,18 миллиона евро.

В следующем году планируется провести второй этап реконструкции улицы на участке между улицами Рахвакооли и Хундитубака.