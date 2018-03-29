С понедельника, 2 апреля, начинается реконструкция улицы Туулику между улицами Кадака и Халла, сообщает Раэпресс.

Одновременно будет реконструирована и водопроводная сеть на участке длиной в полкилометра.

На время реконструкции улица будет закрыта для транспорта, кроме проезда на расположенные в зоне реконструкции участки.

В ходе реконструкции будут созданы две трехметровой ширины транспортные полосы для движения в обоих направлениях, проложена велосипедная дорожка — с одной, и двухметровой ширины тротуар — с другой стороны. Усовершенствовано будет освещение, пешеходные переходы будут ограничены камнями Брайля.

Работы стоимостью 1 140 000 евро должны быть завершены к 31 июля.

Участников движения просят соблюдать требования временных дорожных знаков!