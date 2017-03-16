Начинается реконструкция парка Таммсааре

Таллинский коммунальный департамент объявил конкурс, цель которого — найти исполнителя проекта реконструкции парка Таммсааре. Работу предстоит выполнить в течение нынешнего и будущего года.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф надеется, что процедуру поиска удастся провести в отведенное время и как можно скорее приступить к реконструкции, потому что проект служит ключом к преобразованию всего центра города. В частности, в ходе реконструкции решится судьба не используемых сейчас территорий, прилегающих к центру "Виру", которые, в свою очередь, призваны сыграть важную роль в проекте будущей новой главной улицы Таллинна.

Согласно проекту, разработанному еще в 2012 году, будут обновлены покрытия дорожек парка, приведено в порядок озеленение, созданы техносети, обновлено освещение и установлена новая паровая мебель. Перед театром "Эстония" появится Новая рыночная площадь (Uue Turu plats). Памятник событиям 1905 года предполагается сдвинуть, что позволит проводить на площади разного рода культурные мероприятия и устанавливать прилавки для сезонных рынков.

Появится около театра "Эстония" и новая игровая площадка. Как будут использоваться развалины исторического рынка и зависящее от этого архитектурное решение будут уточнены особым проектом. На конкурсе идей лучшей признана идея создания на этом месте легкого паркового павильона..