Начинается реконструкция бульвара Лагле

В понедельник, 11 сентября, начинает реконструкция бульвара Лагле в Таллинне.

Длина реконструируемого участка 115 метров, в результате реконструкции бульвар обретет проезжую часть пятиметровой ширины, что дает возможность движения в обоих направлениях, и двухметровой ширины асфальтированный тротуар. Созданы будут 35 стояночных мест для автомобилей. Обновится уличное освещение, сообщает Раэпресс.

Стоимость работ — 167 тысяч евро. Срок завершения — 3 ноября.

Во время работ улица будет закрыта для обычного движения, но местным жителям доступ к домам будет обеспечиваться.