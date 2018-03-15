Начинается регистрация толок на День полезных дел ”Сделаем!” 5 мая

Наступил очередной сезон полезных дел, или толок, — 5 мая по всей Эстонии состоится всеэстонский День полезных дел ”Сделаем!”. В этом году подготовка овеяна праздничным настроением по случаю 100-летнего юбилея Эстонской Республики и Года культурного наследия Европы, значится в пресс-релизе.

Каждый житель и гость страны приглашается к активному участию по сплочению сообществ и продвижению идеи объединения и благоустройства в деревнях и городах. Зарегистрировать свое мероприятие и найти единомышленников можно на сайте www.teemeara.ee/ru.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!” и председателя правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, в этом году организаторы предлагают организаторам толок два новшества. Во-первых, освежить место жительства покраской и раскрасить окружающую среду в исторические цвета церковных приходов Эстонии, что станет подарком стране по случаю ее 100-летнего юбилея. Во-вторых, в год культурного наследия Европы обратить внимание на местную национальную кухню и кулинарные традиции, а также разнообразить меню для участников толок новыми знаниями и находками.

”В нынешний юбилейный год мы связываем толоки с присущими месту их проведения традиционными красками, орнаментами и вкусами, — пояснил Тармо Тюйр. — Наши серые будни могут стать ярче при помощи взмахов кистей, найти краске применение можно на толоке как в деревне, так и в городе. Новые и забытые вкусы могли бы также лучше понять культурное разнообразие”.

Подарим Эстонии свои цвета церковных приходов (кихелькондов)

”У жителей Эстонии на протяжении столетий была тесная связь с родным краем. День полезных дел — это прекрасная возможность вновь открыть для себя исторические цвета, присущие тому или иному месту в юбилейный для Эстонской Республики год”, — сказал руководитель масштабных проектов в рамках программы EV100 Госканцелярии Маргус Кастерпалу. ”В традиционные для церковных приходов (кихелькондов) цвета можно покрасить все, что нужно. Например, праздничный вид по случаю 100-летнего юбилея республики можно придать павильонам ожидания общественного транспорта, основаниям почтовых ящиков, заборам и оградам, скамейкам в местах отдыха, дверям сараев и калиткам, горшкам и ящикам с цветами и т.д.”, — пояснил Кастерпалу.

В составе стартового набора на место каждой толоки также будет направлена книга куратора Музея эстонского народа Реэт Пийр ”Цвета церковных приходов Эстонии”, которая снабжена необходимыми цветовыми кодами, чтобы каждый мог запросто найти необходимую цветовую комбинацию цветов кихельконда.

Разнообразим столы на толоках ново-старой едой

Вице-канцлер отдела культурного разнообразия Министерства культуры, член руководящего совета Года европейского культурного наследия Пирет Хартман сказала, что Год европейского культурного наследия помогает проведению празднования 100-летнего юбилея Эстонии, т.к. еще больше внимания приковано к разнообразному наследию страны. ”Мы хотим вдохновить организаторов толок помимо проведения необходимых работ также уделить внимание приготовлению интересных национальных блюд, которые присущи именно тому месту, в котором проводится толока или в других церковных приходах. Таким образом, мы вместе отпразднуем разнообразие нашего культурного пространства!”

В рамках года культурного наследия мы приглашаем организаторов толок открывать различные кулинарные традиции и обогащать стол новыми захватывающими вкусами, которые являются результатом рецептов местной национальной кухни. Каждый сам может решить, что ему хочется приготовить, с чем поэкспериментировать, на выбор национальные кухни всех живущих в Эстонии народов и в мире в целом.

Благодаря партнерам тысяча самых проворных организаторов толок получит для расширения гастрономического опыта в подарок купон на 25 евро от Selver. Сообщить о своем желании получить купон можно начиная с 15 марта на сайте ”Сделаем!”. Желающих получить купон просим расписать в системе планируемое меню и записать рецепт одного традиционного в этом регионе блюда или блюда национальной кухни. Все записанные рецепты мы объединим в специальный сборник рецептов блюд для толок, который будет доступен на нашем сайте www.teemeara.ee/ru для чтения и скачивания.

Стартовые пакеты, групповые почтовые ящики и регистрация участников

Организаторы толок, регистрирующие свои мероприятия на сайте, получат стартовый пакет и в этом году. Стартовый пакет наполнен и укомплектован при помощи партнеров и волонтеров в ходе толоки. Стартовый пакет состоит из практичных средств и рекомендаций по проведению Дня полезных дел. В него входит: рабочие перчатки, пакет для оказания первой помощи, кисть, книга „Eesti kihelkondade värvid”, газета Talguline, крем-антисептик, печенье, батончики мюсли, соленые снеки для перекуса, а также льготный купон строительного и садового магазина, плакаты для наружной рекламы своей толоки, наклейки и т.п.

Помимо этого для своего сообщества организаторы толоки могут бесплатно заказать у Omniva групповой почтовый ящик, в котором ровно столько почтовых ящиков, сколько нужно. В качестве одной из толок может стать мероприятие по установки основания для почтовых ящиков и покраска его в присущие этому месту цвета церковного прихода (кихельконда).

День полезных дел ”Сделаем!” — это ежевесеннее долгожданное событие для десятков тысяч жителей Эстонии, ведь в этот день люди объединяются, чтобы сделать важную и нужную работу, помочь друг другу и ощутить чувство локтя. Регистрация толок начинается сегодня, 15 марта, по адресу www.teemeara.ee/ru. Доставка стартовых пакетов и регистрация участников начинается 5 апреля. В 2017 году в Эстонии в 2130 толоках приняли участие 52 650 человек.

Организаторы Дня полезных дел ”Сделаем!”: Фонд природы Эстонии, Эстонское движение деревень Kodukant (”Родной край”) и образовавшаяся вокруг них сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Министерство культуры, Selver, фонд Интеграции, Tamrex, Vizeum, Vivacolor, Bauhof, Omniva, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты для толок помогают наполнить: Tamrex, фонд Целевой капитал гражданского общества, оргкомитет программы EV100 при Госканцелярии, Corny, Himalaya, Vivacolor, Bauhof, Salvest, Väike Väänik и Ecoprint. Доставку стартовых пакетов обеспечивает Omniva. Книга о цветах кихелькондов является подарком по случаю 100-го дня рождения Эстонской Республики.

Нынешний год можно назвать особенным, поскольку помимо весеннего Дня полезных дел 15 сентября состоится Всемирная уборка — часть программы празднования юбилея Эстонской Республики. Цель мероприятия — сделать подарок Эстонии и очистить леса страны от появившегося там мусора.