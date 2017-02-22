Начинается разработка новой программы развития Таллинна

Таллинская городская управа направила городскому собранию предложение о разработке новой позитивной программы Таллинна на 2018-2021 годы, сообщает Раэпресс.

Для этого предусматривается сбор у жителей столицы, некоммерческих и других организаций идей и предложений, проведение в городских районах соответствующих конференций, по итогам чего будет выпущен печатный сборник.

Как отметил исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас, впервые такой подход был апробирован четыре года назад, что и позволило создать программу на 2014-2018 годы, которая успешно реализуется. К концу года можно будет считать ее выполненной. Поэтому пора готовиться к новому периоду.

Накопленный опыт доказывает, как важно участие в разработке планов на будущее не только специалистов. Очень часто горожане и разного рода организации подают самые неожиданные и, как оказывается, очень продуктивные идеи. Разумеется, все предложения будут проходить экспертизу и обсуждаться, чтобы отобрать наиболее эффективные.