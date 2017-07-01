Начинается пространственное планирование новой Таллиннской больницы

Тендер по объемному и пространственному планированию комплекса новой Таллиннской больницы, на который поступили два предложения, выиграли паевые товарищества ConArte и Industrius, предложившие выполнить работу за 220 800 евро, сообщает Раэпресс.

Работа включает также детальную планировку территории, которая должна быть установлена в четвертом квартале 2019 года.

В больнице предполагается создание около 4 тысяч рабочих мест, она будет оказывать примерно четверть всех медицинских услуг в стране. При этом пациенты из Таллинна и Харьюского уезда составят всего 45%.

Площадь всех помещений предполагается в 100-120 тысяч квадратных метров. А самих помещений будет насчитываться в пределах 4,5 тысячи. Это позволит закрыть нынешние больничные корпуса, построенные 50-80 лет назад.

Площадь планируемой территории — более 27,5 гектаров, из которых под застройку предназначен 21 гектар. Здания предполагаются высотой до 6 этажей.