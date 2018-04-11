11.04.2018, 17:22

Начинается приведение в порядок бастиона Скооне


rus.delfi.ee
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Skoone bastion
Skoone bastionFoto: Rauno Volmar

Распоряжением городской управы столицы создается временная комиссия для картографирования проблем и выработки стратегии реконструкции бастиона Скооне (Шведского), расположенного у Больших морских ворот и башни Толстая Маргарита, сообщает Раэпресс.

В этом районе уже приведен в порядок рынок у Балтийского вокзала, проектируется обновление улицы Вана-Каламая, логическим продолжением служит наведение порядка на территории вокруг бастиона Скооне, чтобы она обрела общественное назначение. В итоге должна образоваться как бы единая зона вокруг Старого города — от творческого городка Теллискиви до Адмиралтейского бассейна — с рекреационной функцией.

Бастион Скооне — часть пояса земляных укреплений вокруг Старого Таллинна, предназначавшийся для защиты основного торгового въезда в город со стороны моря — Больших морских ворот. На поверхности бастиона сейчас сквер, а его подземная часть разрушается, не находя применения.

В 1948 году на бастионе расположился парк увеселений Матросского клуба — Матросская горка с Летним театром. Но парк стал глохнуть после того, как в 1972 году чехословацкий парк увеселений был открыт на Певческом поле. Подземные помещения бастиона в советские времена занимал запасной командный пункт Штаба гражданской обороны ЭССР.

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