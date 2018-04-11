Начинается приведение в порядок бастиона Скооне

Распоряжением городской управы столицы создается временная комиссия для картографирования проблем и выработки стратегии реконструкции бастиона Скооне (Шведского), расположенного у Больших морских ворот и башни Толстая Маргарита, сообщает Раэпресс.

В этом районе уже приведен в порядок рынок у Балтийского вокзала, проектируется обновление улицы Вана-Каламая, логическим продолжением служит наведение порядка на территории вокруг бастиона Скооне, чтобы она обрела общественное назначение. В итоге должна образоваться как бы единая зона вокруг Старого города — от творческого городка Теллискиви до Адмиралтейского бассейна — с рекреационной функцией.

Бастион Скооне — часть пояса земляных укреплений вокруг Старого Таллинна, предназначавшийся для защиты основного торгового въезда в город со стороны моря — Больших морских ворот. На поверхности бастиона сейчас сквер, а его подземная часть разрушается, не находя применения.