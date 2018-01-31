Начинается прием заявок на бесплатное обучение в России в 2018 году

Посольство России, Россотрудничество и его партнер в Эстонии таллиннский ”Институт Пушкина” начинают прием заявок на бесплатное обучение в России в 2018 году.

Для абитуриентов из Эстонии предусмотрены места на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Число мест станет известно позднее.

В квоту также входят государственные стипендии по программам дополнительного профессионального образования. Это позволяет, например, преподавателям русского языка и литературы из Эстонии пройти летние курсы повышения квалификации в Государственном институте русского языка им. А.С.Пушкина (Москва).

В программе участвуют более 550 высших учебных заведений по всей России, лидирующих по качеству образования и обладающих современной научно-исследовательской и технической базой.

Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства. Если в паспорте гражданина России есть отметка о постоянной регистрации, участвовать в конкурсе на бюджетные места по квоте нельзя. Граждане третьих стран, проживающие в Эстонии, не могут участвовать в программе.

Студенты, завершающие обучение в России по программам прошлых лет и желающие продолжить обучение на другом уровне (например, в магистратуре после бакалавриата), должны вновь подать документы и пройти отбор на обычных условиях. Места для них выделяются из общей квоты 2018 года.

Условия программы

Студентам во время учебы выплачивается стипендия вне зависимости от успеваемости. Им предоставляются места в общежитии на тех же условиях, что и российским студентам-бюджетникам.

На программах дополнительного профессионального образования (ДПО) и повышения квалификации стипендия не выплачивается. Некоторые вузы предлагают студентам ДПО проживание в общежитии только на платной основе.

Кандидаты, недостаточно владеющие русским языком, могут пройти бесплатные курсы на подготовительных отделениях российских вузов. Им также выплачивается стипендия и предоставляется место в общежитии. Срок подготовки — один год, затем начинается обучение по основной программе.

Абитуриенты ординатуры должны знать русский язык на уровне, необходимом для освоения университетской программы. Подготовительные курсы для них не предусмотрены.

Участники программы оплачивают транспортные и другие неучебные расходы, включая медицинское страхование, из собственных средств.

Прием заявок до 19 февраля 2018 года

Начальный отбор проводит Комиссия при посольстве России с участием директоров и преподавателей школ, гимназий и вузов. Комиссия оценивает портфолио абитуриента, учебные и внеклассные достижения, и по совокупности показателей принимает решение о внесении ее/его в список рекомендованных кандидатов.

Вся процедура отбора — регистрация, подача заявок и документов, отслеживание статуса — проводится через систему Russia Study. Документы в бумажном виде подавать не нужно.

Для участия в первом туре отбора следует до 19 февраля зарегистрироваться в системе Russia Study, указав Эстонию в графе ”Страна постоянного проживания”, максимально подробно и внимательно заполнить все поля профиля. Обязательно загрузите свою фотографию (желательно — как в паспорте).

Зарегистрировавшись, необходимо до 19 февраля прикрепить в соответствующий раздел профиля в системе Russia Study начальный комплект документов, то есть их цветные скан-копии. Формат файлов — PDF, JPG или PNG. Некачественные сканы не принимаются.

Какие вузы участвуют в проекте?

В программе участвуют более 550 высших учебных заведений по всей России, лидирующих по качеству образования и обладающих современной научно-исследовательской и технической базой.

Выбрать учебное заведение помогут следующие сайты:

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