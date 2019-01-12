Начинается прием учеников в столичные школы с общегородским приемом

В одной из школ по месту жительства ученическое место обеспечено каждому таллиннскому ребенку, но при желании можно претендовать на место и в школе с общегородским приемом, т.е. не обязательно расположенной вблизи от дома будущего ученика. Там первые классы комплектуются в течение февраля на основе порядка приема в данную школу. Общегородской прием ведут Таллиннский английский колледж, Таллиннская еврейская школа, Таллиннский французский лицей, Таллиннское реальное училище, Таллиннское Тынисмяэское реальное училище и Образовательная коллегия Старого города. В последней, как и в Тынисмяэском реальном училище, прием заявлений уже начался.

По одному классу общегородской комплектации формируют Таллиннская 21-я школа, Таллиннская немецкая гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Кадриоргская немецкая гимназия и Таллиннская Паэская гимназия.

В Ласнамяэскую основную школу, Ристикускую основную школу, Таллиннскую Хеленискую школу, Таллиннский Лаагнаский детский сад-основную школу, Таллиннскую Тондискую основную школу и Ыйсмяэскую школу ученики принимаются по решению консультационной внешкольной команды SA Innove.

С 1 до 15 марта родители имеют возможность подать заявления Таллиннскому департаменту образования о назначении будущим первоклассникам школы по месту жительства. Более подробную информацию можно получить на сайте департамента на портале tallinn.ee и во всех школах.