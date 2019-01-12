12.01.2019, 09:50

Начинается прием учеников в столичные школы с общегородским приемом


rus.delfi.ee
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Esimene koolipäev Tallinna 21. Koolis
Esimene koolipäev Tallinna 21. KoolisFoto: Tiit Blaat

Если заявления о приеме первоклассников в школы по месту жительства в 2019/2020 учебном году можно будет представлять Таллиннскому департаменту образования в марте, то в школы общегородского приема — уже сейчас и в феврале, сообщает Раэпресс.

В одной из школ по месту жительства ученическое место обеспечено каждому таллиннскому ребенку, но при желании можно претендовать на место и в школе с общегородским приемом, т.е. не обязательно расположенной вблизи от дома будущего ученика. Там первые классы комплектуются в течение февраля на основе порядка приема в данную школу. Общегородской прием ведут Таллиннский английский колледж, Таллиннская еврейская школа, Таллиннский французский лицей, Таллиннское реальное училище, Таллиннское Тынисмяэское реальное училище и Образовательная коллегия Старого города. В последней, как и в Тынисмяэском реальном училище, прием заявлений уже начался.

По одному классу общегородской комплектации формируют Таллиннская 21-я школа, Таллиннская немецкая гимназия, Таллиннский Линнамяэский русский лицей, Кадриоргская немецкая гимназия и Таллиннская Паэская гимназия.

В Ласнамяэскую основную школу, Ристикускую основную школу, Таллиннскую Хеленискую школу, Таллиннский Лаагнаский детский сад-основную школу, Таллиннскую Тондискую основную школу и Ыйсмяэскую школу ученики принимаются по решению консультационной внешкольной команды SA Innove.

С 1 до 15 марта родители имеют возможность подать заявления Таллиннскому департаменту образования о назначении будущим первоклассникам школы по месту жительства. Более подробную информацию можно получить на сайте департамента на портале tallinn.ee и во всех школах.

По данным Регистра народонаселения, в Таллинне нынче школьного возраста достигнут 4810 детей, из которых в городские школы пойдут до 4100.

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