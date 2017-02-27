Начинается прием ходатайств о назначении школы по месту жительства

В среду, 1 марта, сообщает Раэпресс, начинается прием ходатайств о назначении будущим первоклассниками муниципальной школы по месту жительства.

Ходатайства принимаются до 15 марта от жителей Таллинна, зафиксированных Регистром народонаселения. Ходатайства принимаются как в электронном виде - по системе eKool или на бумажном носителе прямо в Таллинском департаменте образования (бульвар Эстония,5а, третий этаж). Формы ходатайства будут доступны с 1 марта и на сайте электронной школы, и на сайте департамента.

При назначении, согласно закону и действующему в городе порядку, в первую очередь учитываются близость школы к месту жительства будущего ученика и учеба в той же школе его братьев и сестер, а также, по возможности, желания родителей.

Все ходатайства будут рассмотрены после 15 марта. Если в какую-то школу заявлений будет подано больше, чем мест, то учитываться будет срок регистрации ученика по данному месту жительства.

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Школа будет назначена и в случае, если заявление от родителей не поступит, хотя наличие заявления облегчает принятие решения относительно языка обучения и учета обучения в данной школе братьев и сестер. По желанию родителей, поступить в школу может и 6-летний ребенок. В таком случае следует известить о решении городской департамент образования до 1 мая. Если ребенок получил уже место в школе общегородского приема, то заявление подавать не надо. .

Вся информация имеется на сайте департамента www.haridus.ee в рубрике "Hetkel oluline > Esimesse klassi 2017“. Департамент принимает посетителей в понедельник с 8.15 до 18.00, вторник, среду и четверг - с 8.15 до 17.00 и в пятницу - с 8.15 до 16.00.