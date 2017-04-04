Начинается обновление окрестностей Балтийского вокзала

Пыхья-Таллиннская районная управа и столичный департамент городского планирования приглашают всех желающих принять участие в публичном обсуждении исходного задания архитектурного конкурса на обновление окрестностей Балтийского вокзала и улицы Вана-Каламая, сообщает Раэпресс.

Обсуждение состоится в среду, 19 апреля, в 17 часов в центре культуры "Сальме" (ул. Сальме, 12).

Конкурс планируется объявить в мае-июне, чтобы получить результаты не позднее начала сентября. Конкурсные работы будут экспонированы и состоится их общественное обсуждение.

Задача конкурса - найти новое пространственное решение улицы Вана-Каламая и территории вокруг бывшего пригородного павильона Балтийского вокзала с целью создания представительного перехода от Старого города к прибрежной зоне, дающего возможность пешеходам и велосипедистам пересечения Тоомпуйестеэ без спуска в туннель. При этом должны быть учтены интересы и потребности жителей Каламая.

Реализация проекта будет финансироваться из средств Евросоюза. Работы планируется провести в 2018-2019 годах, но в любом случае завершить их к 2021 году.





Foto. Raepress



