Начинается неделя праздника песни и танца

Сегодня началась неделя XII Молодёжного праздника песни и танца, в течение которой в Таллинн прибудут около 37 000 участников и десятки тысяч зрителей. Более чем 19 000 молодых людей будут размещены во время праздничной недели в школьные здания по всему Таллинну.

С завтрашнего дня на стадионах и репетиционных площадках Таллинна начнут репетиции около 8 500 танцоров и гимнастов. В пятницу в Таллинн приедут участники певческого праздника. Помимо местных хоров и танцевальных коллективов, на празднике также присутствуют 17 танцевальных коллективов из других стран. Хоры будут как из соседних к Эстонии стран, так и издалека, например, из Америки, Канады и Украины. В танцевальном празднике примет участие один иностранный коллектив, который приедет из Риги.

”Со стороны организации к празднику все готово. Кульминация более чем двухлетней работы наступит после общей репетиции в конце недели, когда танцоры, певцы и народные музыканты представят зрителям то, что они разучили”, — подтвердили главный дирижер певческого праздника Хели Юргенсон, главный постановщик танцевального праздника Маргус Тоомла и творческий руководитель праздника народной музыки Юхан Уппин.

За несколько дней до праздника и во время него будет также усилена работа полиции, так как скопление большого количества людей существенно повлияет на движение в Таллинне.

”Основное внимание направлено на безопасность движения, общественный порядок и обеспечение безопасности участников праздника. Собираясь на праздник и возвращаясь с него, советуем запастись временем и заранее распланировать свой маршрут. По возможности используйте общественный транспорт, передвигайтесь пешком или на велосипеде”, — сказал руководитель отделения полиции центра города Пыхъяской префектуры Кайдо Саарнийт.

Особенно внимательными следует быть в отношении молодежи и детей, и в первую очередь на пешеходных переходах и вблизи школ, где будут ночевать участники праздника песни и танца. В воскресенье, 2 июля, в 9:30 утра начнется торжественное шествие, которое существенно ограничит движение в центре города и по шоссе Пирита. Все водители должны в этот период времени следовать временным дорожным знакам и выбирать альтернативные пути объезда. В праздничном шествии пройдут около 40 000 участников.

Билеты на праздник песни и танца можно приобрести во всех пунктах продажи Piletilevi по всей Эстонии. В сектор с сидячими местами на праздник песни осталось еще несколько тысяч свободных мест, в общий сектор билетов хватит всем. На три представления танцевального праздника к утру понедельника в продаже ещё остались последние билеты. В субботу, в 15:00 часов, в парке Пооламяги рядом со стадионом ”Калев”, пройдёт концерт народной музыки, вход на который свободный.

В центре внимания XII Молодёжного праздника песни и танца 2017 года находится связь молодого поколения со своей страной, культурой и старшим поколением, которые можно объединить одним понятием ”корни”.

Певческий праздник поставит на первый план творчество композиторов нового поколения, а также представит множество молодых дирижеров, которые рядом с опытными дирижёрами смогут получить свой первый опыт участия в певческом празднике. В основу праздника танца легла легенда ”На рассвете и в сумерках”. Это история о переходе из поколения в поколение вечных ценностей и ответственности за их сохранение.

Главный дирижер праздника песни Хели Юргенсон, главный постановщик праздника танца Маргус Тоомла. Творческий руководитель концерта народной музыки Юхан Уппин. XII Молодёжный праздник песни и танца пройдёт с 30 июня по 2 июля 2017 года на Таллиннском певческом поле и стадионе ”Калев”.