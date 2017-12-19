19.12.2017, 16:14

Начинается конкурс "Снежный терминатор"

 (1)
rus.delfi.ee
EST
1.jaanuar 2013 Tallinnas
Kojamees tööpostilFoto: Sven Arbet

На утверждение Таллинской горуправы вынесено решение о проведении очередного конкурса "Снежный терминатор Таллинна".

Конкурс проводится для выявления лучших дворников квартирных товариществ и индивидуальных землевладений, обеспечивающих хорошие условия для передвижения в зимнее время, сообщает Раэпресс.

Конкурс проводится с 21 декабря по 16 марта, кандидатов на участие в нем могут представлять все горожане. Самовыдвижение не допускается. Представлять следует по адресу электронной почты соответствующей районной управы.

Районные управы отберут лучших из числа представленных в своем районе номинантов на основе осмотра и опроса жителей и передадут их данные специальной комиссии, которая выберет победителя и двух призеров. Комиссию возглавляет вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Читайте также:
455€
Tallinn, Квартира
144 900€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
138 000€
Tallinn, Квартира
93 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
319 000€
Tallinn, Коммерческий
350€
Tallinn, Квартира
361 075€
Tallinn, Квартира
427 700€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии