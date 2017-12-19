Начинается конкурс "Снежный терминатор"

На утверждение Таллинской горуправы вынесено решение о проведении очередного конкурса "Снежный терминатор Таллинна".

Конкурс проводится для выявления лучших дворников квартирных товариществ и индивидуальных землевладений, обеспечивающих хорошие условия для передвижения в зимнее время, сообщает Раэпресс.

Конкурс проводится с 21 декабря по 16 марта, кандидатов на участие в нем могут представлять все горожане. Самовыдвижение не допускается. Представлять следует по адресу электронной почты соответствующей районной управы.

Районные управы отберут лучших из числа представленных в своем районе номинантов на основе осмотра и опроса жителей и передадут их данные специальной комиссии, которая выберет победителя и двух призеров. Комиссию возглавляет вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.