Начинается конкурс на наилучшее использование бывших помещений театра NO99

По окончании деятельности театра NO99 министерство культуры подтвердило, что помещения, приспособленные под театральные, останутся в распоряжении сферы сценического искусства. В настоящее время в данных помещениях проводятся общественные мероприятия, однако министерство культуры хочет, чтобы в здании постоянно шла сценическая деятельность.

”Государство постоянно вкладывало средства в возможности ведения сценической деятельности в помещениях на Сакала 3, однако для театра столь же важно содержание, которое затрагивало бы публику. Многие интересные идеи уже представлены как Министерству культуры, так и общественности через прессу, но для обеспечения равных возможностей для всех важно сравнить идеи и выбрать лучшие из них”, — сказал Хиллар Сейн, вице-канцлер министерства культуры по искусству.

В ходе конкурса министерство культуры стремится найти новаторские идеи, которые расширили бы границы сценического искусства и представляли бы интерес для публики также на международном уровне. Кроме того, ожидаются смежные для нескольких областей предложения, которые могут быть реализованы в существующих помещениях.