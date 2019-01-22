22.01.2019, 10:40

Начинается конкурс на наилучшее использование бывших помещений театра NO99


rus.delfi.ee
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Teater NO99
Teater NO99Foto: Madis Veltman

Целевое учреждение ”Vanalinna Teatrimaja” и министерство культуры объявляют конкурс идей в целях нахождения применения театральному помещению в Таллинне по адресу Сакала 3. В результате конкурса будет выбрана одна или несколько идей, с авторами которых начнутся переговоры, сообщает министерство культуры.

По окончании деятельности театра NO99 министерство культуры подтвердило, что помещения, приспособленные под театральные, останутся в распоряжении сферы сценического искусства. В настоящее время в данных помещениях проводятся общественные мероприятия, однако министерство культуры хочет, чтобы в здании постоянно шла сценическая деятельность.

”Государство постоянно вкладывало средства в возможности ведения сценической деятельности в помещениях на Сакала 3, однако для театра столь же важно содержание, которое затрагивало бы публику. Многие интересные идеи уже представлены как Министерству культуры, так и общественности через прессу, но для обеспечения равных возможностей для всех важно сравнить идеи и выбрать лучшие из них”, — сказал Хиллар Сейн, вице-канцлер министерства культуры по искусству.

В ходе конкурса министерство культуры стремится найти новаторские идеи, которые расширили бы границы сценического искусства и представляли бы интерес для публики также на международном уровне. Кроме того, ожидаются смежные для нескольких областей предложения, которые могут быть реализованы в существующих помещениях.

Для участия в конкурсе необходимо представить не позднее 25 февраля 2019 года к 17 часам описание идеи, предполагаемый бюджет, график осуществления, состав творческого коллектива и, при необходимости, список потенциальных партнеров. Материалы просьба присылать заверенными цифровой подписью по адресу min@kul.ee с пометкой Sakala 3. Идею или идеи, с авторами которых будут вестись переговоры, выберут представители и министерства культуры, а также три эксперта из театральной сферы в апреле.

Театральные помещения по адресу Sakala 3 находятся в ведении ЦУ ”Vanalinna Teatrimaja”, основателями которого являются SEB, город Таллинн и государство. ЦУ ”Vanalinna Teatrimaja” позаботится также том, чтобы в период, когда бывший театр NO99 больше не работает, а новая постоянная деятельность в доме еще не началась, сценическая деятельность в данных помещениях не прерывалась.

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